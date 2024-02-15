Депутаты хотят оттянуть срок перехода Нарвы на эстоноязычное образование. Министерство образования: „Никаких отсрочек не будет“(8)
Депутаты фракции „Нарва“ планируют обсудить с правительством возможность отложить переход на эстоноязычное образование в приграничном городе на один год из-за нехватки квалифицированных учителей. Министерство образования и науки категорично заявляет, что исключений не будет.
По словам Алексея Евграфова, председателя фракции „Нарва“, в конце февраля Нарвский Отдел культуры подготовит обзор текущего положения школ Нарвы. По мнению Евграфова, 1 сентября этого года в школах будет нехватка учителей, поскольку многие из них к тому времени не будут знать эстонский язык на уровне С1. По предварительным оценкам, в Нарве будет не хватать порядка 30% учителей. Именно по этой причине, как отметил депутат, они и планируют просить Министерство предоставить городу отсрочку, иначе получится так, что дети проиграют в качестве образования, которое им предложат в школе. Евграфов уверен, что года хватит подготовить без стресса нужное количество учителей, которые в настоящее время изучают эстонский, но в сжатые сроки не успеют сдать экзамен на категорию С1. „Это не противостояние государству, это здравый смысл“, - подчеркнул Алексей Евграфов.
На вопрос RusDelfi о возможности предоставления такой отсрочки Нарве Ингар Дуболазов, руководитель отдела перехода на обучение на эстонском языке в Министерстве образования и науки, ответил: „Переход на обучение на эстонском языке на всей территории Эстонии - дело определенное, и никаких отсрочек не будет“.
По его словам, Нарва перейдет на обучение на эстонском языке вместе с остальной Эстонией, по тому же графику и в тех же условиях. „Решающее значение здесь имеет качество руководства, которое должно стимулировать учителей к участию в обучении на эстонском языке и повышении квалификации, - сказал Дуболазов. - Рабочая среда в школах и детских садах должна быть благоприятной, и здесь на руководителей ложится большая ответственность. Они должны подавать пример, хорошо владея эстонским языком сами, и поддерживать своих учителей в этом процессе“. По мнению руководителя отдела перехода на обучение на эстонском языке, также и местные власти должны сыграть свою роль в этом процессе, обеспечить поддержку в реализации целей перехода, который неизбежен.
Для проведения реформы необходимо увеличить объем преподавания на эстонском языке на всех уровнях образования и обеспечить наличие учителей, владеющих эстонским языком. „Сегодня в Нарве 175 педагогов активно участвуют в изучении языка, - отметил Ингар Дуболазов. - Кроме того, при поддержке Нарвского колледжа Тартуского университета мы предлагаем ряд учебных курсов, которые помогут учителям подготовиться к переходу на обучение на эстонском языке. В настоящее время при поддержке Министерства образования и науки в Нарвском колледже с сентября прошлого года на курсах переподготовки классных руководителей обучаются 26 учителей из Нарвы, которые после окончания курсов в июне этого года будут работать в качестве учителей 1 и 4 классов уже с сентября. Вторая группа, обучающаяся по той же программе, начнет обучение осенью этого года“.
Когда в Рийгикогу принимали закон о переходе на обучение на эстонском языке, то в нем предусмотрели возможность исключений. Но, по словам Дуболазова, в законе нет оснований для автоматического продления обучения. Исключения могут быть в частных случаях для некоторой детей, которые занимаются в HEV-классах.
Специалист Министерства образования также подчеркнул, что отсрочка может быть запрошена местными властями для каждого класса, а не для всей школы сразу. Однако, по его словам, такие исключения вряд ли будут сделаны. „Мы находимся в тесном контакте с муниципалитетами по поводу перехода, и муниципалитеты заявили, что у них есть учителя, чтобы обеспечить первый и четвертый классы преподавателями с углубленным знанием эстонского языка, поэтому я не вижу абсолютно никаких оснований для предоставления каких-либо исключений“, - уточнил Дуболазов.
По мнению Дуболазова, в последние годы в школах с эстонским языком обучения наблюдается явный рост числа учеников с родным языком, отличным от эстонского, что подтверждает заинтересованность в этом родителей.
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