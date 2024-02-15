Депутаты хотят оттянуть срок перехода Нарвы на эстоноязычное образование. Министерство образования: „Никаких отсрочек не будет“

По словам Алексея Евграфова, председателя фракции „Нарва“, в конце февраля Нарвский Отдел культуры подготовит обзор текущего положения школ Нарвы. По мнению Евграфова, 1 сентября этого года в школах будет нехватка учителей, поскольку многие из них к тому времени не будут знать эстонский язык на уровне С1. По предварительным оценкам, в Нарве будет не хватать порядка 30% учителей. Именно по этой причине, как отметил депутат, они и планируют просить Министерство предоставить городу отсрочку, иначе получится так, что дети проиграют в качестве образования, которое им предложат в школе. Евграфов уверен, что года хватит подготовить без стресса нужное количество учителей, которые в настоящее время изучают эстонский, но в сжатые сроки не успеют сдать экзамен на категорию С1. „Это не противостояние государству, это здравый смысл“, - подчеркнул Алексей Евграфов.

На вопрос RusDelfi о возможности предоставления такой отсрочки Нарве Ингар Дуболазов, руководитель отдела перехода на обучение на эстонском языке в Министерстве образования и науки, ответил: „Переход на обучение на эстонском языке на всей территории Эстонии - дело определенное, и никаких отсрочек не будет“.

По его словам, Нарва перейдет на обучение на эстонском языке вместе с остальной Эстонией, по тому же графику и в тех же условиях. „Решающее значение здесь имеет качество руководства, которое должно стимулировать учителей к участию в обучении на эстонском языке и повышении квалификации, - сказал Дуболазов. - Рабочая среда в школах и детских садах должна быть благоприятной, и здесь на руководителей ложится большая ответственность. Они должны подавать пример, хорошо владея эстонским языком сами, и поддерживать своих учителей в этом процессе“. По мнению руководителя отдела перехода на обучение на эстонском языке, также и местные власти должны сыграть свою роль в этом процессе, обеспечить поддержку в реализации целей перехода, который неизбежен.