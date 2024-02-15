„Если в Авдеевке за пару недель сожгут целые бригады, как в Бахмуте, это будет катастрофа!“ Почему генерала Сырского боятся в Украине?

Если предыдущий главнокомандующий Украины Валерий Залужный имел репутацию упрямого генерала, то новый главнокомандующий Александр Сырский воспринимается в военных кругах как лояльный политикам исполнитель. Кроме того, ему не дает покоя призрак „Дебальцевского котла“ и закрепившаяся репутация „Бахмутского мясника“. В то время как Залужный усердно работал со своим окружением над созданием себе образа „отца солдат“, Сырский не считает это важным и окружение хвалит его как математика, рационально и расчетливо руководящего войной. В то же время и Залужный, и Сырский преодолели оптимизм, свойственный раннему периоду войны, и согласны с тем, что украинская армия теперь должна исходить из стратегической обороны в войне.