Базовое историческое образование: разбор 12 цитат Путина из интервью Карлсону, которое превратилось в лекцию

В 1939 году, после того как Польша посотрудничала с Гитлером, а Польша сотрудничала с Гитлером, и Гитлер предлагал — все документы у нас в архивах есть — с Польшей заключить мир, договор о дружбе и союзничестве, но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии так называемый Данцигский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом и Восточной Пруссией. После Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше, и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер упрашивал их отдать мирно — поляки отказались. Но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии. Итак, перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии, но, поскольку не отдала Данцигский коридор, всё-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши.

Проблема Данцигского, или Польского, коридора оставалась камнем преткновения в отношениях Германии и Польши весь межвоенный период. Однако историки, в том числе российские, солидарны во мнении, что германские предложения Польше по Данцигскому коридору, высказанные в 1938 году и начале 1939-го, были шантажом, направленным на превращение Польши в сателлита Третьего рейха и последующее исчезновение ее как самостоятельного государства. Например, вот как их оценивал в 2009 году в эфире «Эха Москвы» доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Наринский: «Конечно, польское руководство совершило много ошибок и просчётов в период этого кризиса 1938–1939 годов — это не секрет, и часть польских историков признают эти просчёты и ошибки, в частности поведение Польши во время Мюнхенского сговора и кризиса вокруг Чехословакии… Но тем не менее надо сказать, что требования Гитлера в отношении Польши, которые начали предъявляться как раз после Мюнхена, в октябре 1938 года, и затем были полностью изложены в начале января 1939 года… были направлены на превращение Польши в сателлита нацистской Германии, в полную утрату Польшей самостоятельной роли в европейской политике, и, с моей точки зрения, эти требования никак нельзя называть ни оправданными, ни справедливыми. Мне кажется, что заслугой польского руководства того времени явилось то, что Польша стала первой страной фактически, которая отвергла этот гитлеровский нажим, диктат, и 8 января 1939 года на совещании польского руководства в Королевском замке в Варшаве было принято решение отвергнуть требования Гитлера, и я думаю, что это делает честь тогдашнему польскому руководству».