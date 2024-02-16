Базовое историческое образование: разбор 12 цитат Путина из интервью Карлсону, которое превратилось в лекцию(19)
8 февраля американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал интервью с российским президентом Владимиром Путиным. В самом начале разговора Путин спросил заокеанского гостя: „У Вас базовое образование историческое, насколько я понимаю, да?“ Получив утвердительный ответ, политик сказал: „Тогда я позволю себе — просто 30 секунд или одну минуту — маленькую историческую справку дать“. Дальше российский президент на протяжении часа пересказывал своё видение последних 13 веков российской истории — именно они, уверен Путин, оправдывают полномасштабное вторжение в Украину и нынешнюю позицию Москвы в международных делах.
Историк Станислав Мереминский выбрал дюжину цитат из стенограммы этого интервью и разобрал допущенные Путиным ошибки, неточности и манипуляции.
Российское государство стало собираться как централизованное, это считается годом создания Российского государства — 862 год, когда новгородцы — есть такой город Новгород на северо-западе страны — пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии, из варягов. 862 год. В 1862 году Россия отмечала тысячелетие своей государственности, и в Новгороде стоит памятник, посвящённый тысячелетию страны.
Здесь и далее Путин пересказывает так называемое «Сказание о призвании варягов», сохранившееся в составе летописи «Повесть временных лет». В известном нам виде это произведение было написано в Киеве в начале XII века, но предполагают, что «Повести…» предшествовали несохранившиеся исторические сочинения XI столетия. В любом случае их авторы жили спустя 150–250 лет после предполагаемого призвания варягов.
Как отмечается в энциклопедии «Древняя Русь в средневековом мире», изданной в 2014 году коллективом учёных Института всеобщей истории РАН, «Повесть временных лет» считалась достоверным описанием ранней истории Руси лишь до XIX века. Позднейшие исследования текста показали, что он содержит описания отдельных исторических событий и процессов (например, взаимодействия между славянскими, финно-угорскими и скандинавскими этническими группами в районе реки Волхов и озера Ильмень в VIII–IX веках), которые сдобрены большим количеством вымышленных деталей, взятых из фольклора, эпоса и мифов. Существование большинства описанных в ранней части «Повести…» правителей (Рюрика, Олега, Игоря) подтверждается внешними по отношению к летописи источниками, однако использованная её авторами хронология (в том числе ключевая дата — 862 год) ныне единодушно признана в академическом сообществе условной. Невозможно подтвердить и описанные в «Повести…» родственные связи внутри династии: нет свидетельств, что Игорь был сыном Рюрика, а Олег, по всей видимости, был полновластным князем в Киеве, но не родственником Рюрика и т. д. Попытки доказать происхождение Рюриковичей от общего предка методами палеогенетики принесли пока весьма противоречивые результаты.
Следующая, очень значимая дата в истории России — 988 год. Это Крещение Руси, когда князь Владимир, это правнук Рюрика, крестил Русь и принял православие — восточное христианство. С этого времени начало укрепляться централизованное Российское государство. Почему? Единая территория, единые хозяйственные связи, один язык и — после крещения Руси — одна вера и власть князя. Начало складываться централизованное Российское государство.
988 год как дата так называемого Крещения Руси (точнее, принятия христианства князем Владимиром Святославичем) сейчас признаётся столь же условным хронологическим маркером, как и 862 год. В средневековых источниках представлены разные версии о том, где и как крестился князь Владимир. Условно выделяют Киевскую и Корсунскую легенды. Само распространение христианства во владениях Рюриковичей было длительным процессом, растянувшимся на много десятилетий.
Явным анахронизмом является и употребление термина Российское государство применительно к реалиям IX–XIII веков. Часто встречающееся в летописях и других ранних источниках понятие Русь (его этимология остаётся предметом научных дискуссий) было сначала названием народа, а позднее стало использоваться и для обозначения земель под властью князей из рода Рюриковичей (части современных Украины, Беларуси и Российской Федерации). Но чаще эта территория называлась Русской землёй, а в написанных по-гречески византийских источниках — Ро́сией. Титул государя (господаря) всея Руси по аналогии с титулатурой митрополитов впервые стал использовать в середине XV века великий князь Московский Василий II, титул царя Руси, или Ро(с)сии принял в 1547 году его правнук Иван Грозный.
Но раздробленное Русское государство стало лёгкой добычей той империи, которую создал когда-то Чингисхан. Его преемники, хан Батый, пришли на Русь, разграбили практически все города, разорили их. Южная часть, где был Киев, кстати говоря, некоторые другие города, они просто утратили самостоятельность, а северные города сохранили часть своего суверенитета. Платили дань в Орду, но часть суверенитета сохранили.
В результате монгольских походов 1237–1240 годов были действительно разорены многие крупнейшие города Руси, но далеко не все. Остались целы Новгород, Псков, Смоленск, Полоцкое и Турово-Пинское княжества. Реальной разницы в положении князей на севере и на юге не было: и те и другие признали верховную власть хана, что проявлялось, в частности, в выплате дани и получении ярлыка (разрешения) на княжение.
Южная часть русских земель, включая Киев, начала постепенно тянуться к другому «магниту» — к тому центру, который складывался в Европе. Это было Великое княжество Литовское. Его даже называли Литовско-Русское, потому что русские составляли значительную часть этого государства. Они разговаривали на древнерусском языке, были православными. Но затем произошло объединение – уния Великого княжества Литовского и Польского королевства. Спустя несколько лет ещё одна уния была подписана уже в духовной сфере, и часть православных священников подчинились власти папы римского. Таким образом, вот эти земли оказались в составе Польско-Литовского государства.
Наименование «Литовско-Русское княжество» встречается в современной историографии, но никогда не было официальным. В конституционных документах XVI века, так называемых Литовских статутах, используется вариант «Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское» — по основным этническим и языковым группам подданных, как они осознавались в то время. Под униями Путин имеет в виду Люблинскую унию 1569 года, которая завершила создание Речи Посполитой, а также церковную Брестскую унию 1596 года.
Но поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения: внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы. Первоначально слово «украинец» означало, что человек живёт на окраине государства, «у края», или занимается пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы.
Слово «украина» (древнерусское «оукраина») встречается в летописях с XII века, где его использовали для обозначения самых разных приграничных частей Русской земли — в разное время упоминаются, например, псковская, рязанская и тульская украины. С XVI века наиболее часто так начинают называть земли в Среднем Поднепровье, входившие в состав Речи Посполитой, с XVII века это слово становится обычным названием территории казацкого Запорожского войска, а также соседних с ним земель.
Наряду с этим активно использовалось географическое понятие Малая Русь, или Малороссия, пришедшее из византийской церковной терминологии. Большинство жителей этих территорий до XIX века называли себя «русь» или «русины», нередко — «козаки», в официальных документах Российской империи обычным было наименование «малоросы». Этноним украинец возник в Речи Посполитой во второй половине XVI века, а распространяться стал с середины XIX века усилиями деятелей украинского национального возрождения (например, поэта Тараса Шевченко).
Единая терминология закрепилась не сразу: например, историк Михаил Грушевский предлагал вариант названия «Украина-Русь» и соответствующий этноним. Названия «Украина» и «украинцы» стали общераспространёнными после Февральской революции 1917 года, когда в апреле в Киеве прошёл Всеукраинский национальный конгресс, а в ноябре была провозглашена Украинская Народная Республика. Позднее в СССР этноним малорос(с) был объявлен шовинистическим.
И в 1654 году, чуть раньше даже, люди, которые контролировали власть в этой части русских земель, обращались в Варшаву, повторяю, с требованием, чтобы к ним присылали людей русского происхождения и православного вероисповедания. А когда Варшава им в принципе ничего не ответила и практически отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала к себе.
Россия не соглашалась их принимать сразу, потому что исходила из того, что начнётся война с Польшей. Всё-таки в 1654 году Земским собором — это был представительный орган власти Древнерусского государства — решение было принято: эта часть древнерусских земель вошла в состав Московского царства.
Как и предполагалось, началась война с Польшей. Она шла 13 лет, потом было заключено перемирие. А всего после заключения этого акта 1654 года через 32, по-моему, года был заключён мир с Польшей, Вечный мир, как тогда было сказано. И эти земли, всё Левобережье Днепра, включая Киев, отошли к России, а всё Правобережье Днепра осталось за Польшей.
Использование применительно к XVII веку термина «Древнерусское государство» — ещё один явный анахронизм. Официально держава Романовых называлась Русским, или Российским, царством, в западных источниках часто — Московией или Московским государством, для отличия от русских земель в составе Речи Посполитой.
Обращение гетмана Богдана Хмельницкого и лидеров казацкого Запорожского войска к царю Алексею Михайловичу в 1654 году стало лишь одним из эпизодов (хотя и важным) начавшейся в 1648 году войны запорожцев против Речи Посполитой. В современной украинской историографии она трактуется как национальная революция. При этом идею перехода под подданство Москвы поддерживало не всё казачество — некоторые из часто менявшихся в этот период гетманов (например, сын Богдана Хмельницкого Юрий) были готовы остаться в подданстве польского короля, другие (например, Пётр Дорошенко) ориентировались на Османскую империю. В сферу влияния турок в то время входили Крым и Северное Причерноморье, а в 1672–1699 годах — даже Подолье (регион с центром в городе Каменец-Подольский на юго-западе нынешней Украины и северо-востоке Молдовы).
Русско-польская война 1654–1667 годов завершилась Андрусовским перемирием, по которому граница прошла по Днепру, однако часть казаков не признала это соглашение и вплоть до 1676 года продолжала борьбу против польского короля, не признавая и власть Москвы. Вечный мир между Речью Посполитой и Русским царством был заключён в 1686 году, когда обе страны готовились к войне против Османской империи.
Затем во времена Екатерины II Россия вернула все свои исторические земли, включая юг и запад.
В результате разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах между Российской империей, Пруссией и австрийскими Габсбургами это государство прекратило своё существование. В этом процессе использовался как дипломатический шантаж, так и военная сила (например, при подавлении Польского восстания 1794 года). Почти все полученные Российской империей земли ранее никогда не были частью владений московских великих князей или царей из династий Рюриковичей и Романовых, а некоторые (например, территория современной Литвы) не относились и к Русской земле эпохи ранних Рюриковичей. Однако правительство Екатерины II действительно использовало риторику собирания прежде «отторгнутых» русских земель. Что касается Крыма и Северного Причерноморья, приобретённых Российской империей по результатам войн с Османской империей 1768–1774 и 1787–1791 годов, то они в основном также никогда не были частью Русской земли Рюриковичей.
Перед Первой мировой войной, воспользовавшись этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации. Всё понятно для чего: потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским Генеральным штабом.
Национально-культурное, а затем и национально-политическое движение развивалось в XIX веке параллельно на украинских землях и в составе Российской империи, и во владениях Габсбургов (в Королевстве Галиция и Лодомерия). Идея об украинских националистах исключительно как об агентах австро-венгерской военной разведки активно распространялась русскими националистами в годы Первой мировой войны. В действительности в то время все противоборствующие стороны стремились в своих целях работать с возможными сепаратистскими движениями на территории противника. Например, и Россия, и другие страны Антанты имели контакты с чешским национальным движением, но это не означает, что чешский народ был придуман чуть более ста лет назад в российском или французском Генштабе.
Возникли и теоретики независимости Украины уже в XIX веке, которые говорили о необходимости независимости Украины. Но, правда, все эти «столпы» украинской независимости говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией, они на этом настаивали. Тем не менее после революции 1917 года большевики старались восстановить государственность, развернулась Гражданская война, в том числе и [война] с Польшей. Был подписан мир с Польшей в 1921 году, по которому западная часть, на правом берегу Днепра, опять отошла к Польше.
Путин (опять) не упоминает провозглашение в ноябре 1917 года Украинской Народной Республики, которая в 1919 году вела войну и с Красной армией, и с белыми Вооружёнными силами Юга России под командованием Деникина. Номинально это государственное образование прекратило существование после подписания Рижского договора 1921 года между советскими республиками (РСФСР, Белорусской ССР и Украинской ССР) и Польшей. По нему под управление Варшавы отошли не только Галиция (ранее входившая в состав Австро-Венгрии, где в 1918 году была провозглашена Западноукраинская Народная Республика, затем упразднённая польскими властями), но и некоторые бывшие части Российской империи (в частности, запад Волынской губернии и Гродненская губерния).
В 1939 году, после того как Польша посотрудничала с Гитлером, а Польша сотрудничала с Гитлером, и Гитлер предлагал — все документы у нас в архивах есть — с Польшей заключить мир, договор о дружбе и союзничестве, но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии так называемый Данцигский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом и Восточной Пруссией. После Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше, и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер упрашивал их отдать мирно — поляки отказались. Но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии.
Итак, перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии, но, поскольку не отдала Данцигский коридор, всё-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши.
Проблема Данцигского, или Польского, коридора оставалась камнем преткновения в отношениях Германии и Польши весь межвоенный период. Однако историки, в том числе российские, солидарны во мнении, что германские предложения Польше по Данцигскому коридору, высказанные в 1938 году и начале 1939-го, были шантажом, направленным на превращение Польши в сателлита Третьего рейха и последующее исчезновение ее как самостоятельного государства. Например, вот как их оценивал в 2009 году в эфире «Эха Москвы» доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Наринский: «Конечно, польское руководство совершило много ошибок и просчётов в период этого кризиса 1938–1939 годов — это не секрет, и часть польских историков признают эти просчёты и ошибки, в частности поведение Польши во время Мюнхенского сговора и кризиса вокруг Чехословакии… Но тем не менее надо сказать, что требования Гитлера в отношении Польши, которые начали предъявляться как раз после Мюнхена, в октябре 1938 года, и затем были полностью изложены в начале января 1939 года… были направлены на превращение Польши в сателлита нацистской Германии, в полную утрату Польшей самостоятельной роли в европейской политике, и, с моей точки зрения, эти требования никак нельзя называть ни оправданными, ни справедливыми. Мне кажется, что заслугой польского руководства того времени явилось то, что Польша стала первой страной фактически, которая отвергла этот гитлеровский нажим, диктат, и 8 января 1939 года на совещании польского руководства в Королевском замке в Варшаве было принято решение отвергнуть требования Гитлера, и я думаю, что это делает честь тогдашнему польскому руководству».
Примечательно, что в той же передаче участвовал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, который занимает этот пост и сейчас. В преддверии президентских выборов в России в марте 2024 года он стал одним из доверенных лиц Путина, а ранее вошёл в группу авторов нового единого учебника истории. В 2009-м Торкунов никак не пытался спорить с коллегой, напротив, согласился, что у претензий Гитлера к Польше не было никаких оснований и, даже приняв эти требования, Польша не смогла бы сохранить независимость от Третьего рейха.
На Нюрнбергских процессах 1945-1949 годов против лидеров нацистской Германии были выдвинуты, в частности, обвинения в преступлениях против мира (участие в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также являлись войнами в нарушение международных договоров, соглашений и обязательств), что означает их исключительную вину в развязывании Второй мировой войны.
Наконец, нельзя забывать, что окончательно развязал руки Гитлеру для нападения на Польшу подписанный 23 августа 1939 г. договор между СССР и нацистской Германией. Этот же документ (включая секретный протокол к нему, обнародованный лишь в 1989 году) позволил Сталину в 1940 году оккупировать Эстонию и другие страны Балтии.
При этом Сталин настаивал на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований, но почему-то основатель Советского государства, Ленин, настоял на том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза. И, тоже по непонятным причинам, наделил образующуюся Советскую Украину землями, людьми, проживавшими на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании всё это было «влито» в состав Украинской ССР, в том числе всё Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II и, собственно, к Украине никогда никакого исторического отношения не имело. Даже если мы вспомним, назад вернёмся, 1654 год, когда эти территории вернулись в состав Российской империи, там было три-четыре современные области Украины, никакого Причерноморья там и близко не было. Просто не о чем было говорить.
По данным Всероссийской переписи населения 1897 года, малороссийский (то есть украинский) язык был родным для большинства жителей на бо́льшей части современной Украины (исключая Одесский и Аккерманский уезды Херсонской губернии, Крым, а также Донецкий округ Области Войска Донского). Одновременно носители малороссийского (украинского) языка составляли большинство (в некоторых случаях — подавляющее) в населении ряда территорий, включённых в 1920-е годы в состав РСФСР, а с 1991 года — Российской Федерации. Это, например, части нынешнего Краснодарского края (Темрюкский, Ейский и Екатеринодарский отделы Области Кубанского казачьего войска), Ставропольского края (Медвеженский уезд Ставропольской губернии), Курской, Белгородской и Воронежской областей (Путивльский, Суджанский и Грайворонский уезды Курской губернии, Богучарский уезд Воронежской губернии). Советские административные границы, проведённые в 1920-е годы, действительно не вполне соответствовали этнолингвистическим, но реалии XVII века, когда слово «Украина» имело совершенно иное значение, чем в XX веке, тут ни при чём.
После 1922 года границы Украинской ССР менялись ещё несколько раз. В сентябре 1939 года советские войска вошли на территорию Польши и заняли её восточную часть, которая была включена в состав Белорусской и Украинской советских республик. Часть этих земель ранее входила в состав Российской империи, другая (Галиция) — нет. Позднее в состав Украинской ССР были включены также Черновицкая область (отторгнута СССР у Румынии в 1940 году) и Закарпатская область (по договору между СССР и Чехословакией в 1945 году). На всех этих территориях на момент включения в состав УССР украинцы составляли большинство населения. Наконец, в 1954 году из РСФСР в УССР была передана Крымская область, советские власти ссылались на «общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР». Говоря о Крыме, нельзя не учитывать массовую депортацию оттуда татар (19% жителей полуострова согласно переписи 1939 года) и представителей некоторых других народов в годы Второй мировой войны, что существенно изменило состав населения. В 1989 году украинцы составляли уже свыше 25% жителей Крыма, вдвое больше, чем в 1897 году.
[В 1991 году], я думаю, руководство России исходило из фундаментальных основ отношений между Россией и Украиной. Фактически общий язык, там 90 с лишним процентов говорили на русском языке…
По переписи 1989 года украинцы составляли 72,6% населения УССР, русские — 22%. При этом 33% считали русский язык родным, а ещё около 45% свободно владели им (что неудивительно, учитывая государственный статус русского языка в СССР и его обязательное изучение в школах). К 2010 году, спустя два десятилетия после обретения Украиной независимости, эти показатели упали до примерно 28% и 31% соответственно.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.