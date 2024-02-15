ФОТО И ВИДЕО | Белгород попал под обстрел. Поврежден торговый центр и жилые дома. Погибли семь человек, в том числе младенец
Днем 15 февраля Белгород попал под обстрел. По последним данным, погибли семь человек, в том числе один ребенок. 18 человек получили ранения. Среди пострадавших — пятеро детей, передает „Медуза“.
По словам Гладкова, „различные разрушения“ выявлены в семи частных и пяти многоквартирных домах, поврежден один магазин. Кроме того, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, добавил губернатор.
Погибло 7 семь человек. Среди погибших — годовалая девочка, сообщил губернатор Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков. В результате удара также погибла преподаватель БелГУ Любовь Губкина, говорится в телеграм-канале вуза. 18 человек получили ранения, среди них четверо детей. Шесть пострадавших в тяжелом состоянии.
Местные телеграм-каналы пишут, что в результате удара серьезно поврежден торговый центр на улице Плеханова.
Телеграм-каналы Mash и Shot утверждали, что в результате обстрела погибли девять человек. Официально эта информация не подтверждена. Белгородский телеграм-канал „Пепел“ сообщает, что как минимум трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Жители Белгорода, находившихся недалеко от места взрыва, сообщили „Агентству“, что не получали смс-оповещений и не слышали сирен в районе торгового центра.
Издание „Бел.ру“ пишет, что на стадионе погибла женщина и маленький ребенок, находившийся в коляске. Источник РИА Новости утверждает, что бабушка везла в коляске внучку.
Белгородские телеграм-каналы также опубликовали видео „прилета“ по торговому центру на улице Плеханова.
Минобороны России сообщило, что в районе 12:30 Украина пыталась совершить атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Средства ПВО, согласно заявлению военного ведомства, уничтожили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел Белгорода „очередным актом терроризма со стороны киевского режима“. Россия вынесет тему обстрела города на рассмотрение „профильных международных организаций“, в том числе Совбеза ООН.
Власти Украины и Генштаб ВСУ пока не комментировали удар по Белгороду.
Российские власти ранее уже сообщали, что ВСУ обстреливают Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. 7 февраля Минобороны РФ отчитывалось, что средства ПВО сбили семь снарядов. Сообщалось о трех пострадавших.
Крупнейшей атакой на Белгород с начала войны в Украине стал обстрел 30 декабря 2023 года. За день до этого российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрела ВСУ в Белгороде погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Еще более 100 человек пострадали.
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