ВИДЕО | Баскетболист сборной Эстонии снова блестяще выступил в G-лиге НБА
Форвард сборной Эстонии по баскетболу Хенри Дрелл провел еще одну хорошую игру за „Винди Сити Буллз“ в низшей лиге Национальной баскетбольной ассоциации для фарм-клубов (G-лига НБА).
В ночь со среды на четверг „Винди Сити Буллз“ одержали победу над „Мэн Селтикс“ со счетом 111:102 в G-лиге НБА.
Дрелл, сыгравший 39 минут, набрал 21 очко, совершил восемь подборов и отдал три голевые передачи за „Винди Сити Буллз“. Кроме того, эстонский баскетболист записал на свой счет два перехвата, один блокшот и шесть потерь.
Лучшими в составе „Винди Сити Буллз“ стали Адама Саного и Эван Гильярд, набравшие 23 и 22 очка соответственно. У „Мэн Селтикс“ лучшим стал Джердарриан Девонте Дэвисон с 23 очками.
„Винди Сити Буллз“ продолжают занимать 13-е место в Восточной конференции с шестью победами и 12 поражениями. „Мэн Селтикс“ занимают четвертое место в Западной конференции с 11 победами и 9 поражениями.
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