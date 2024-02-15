ВИДЕО | Баскетболист сборной Эстонии снова блестяще выступил в G-лиге НБА

В ночь со среды на четверг „Винди Сити Буллз“ одержали победу над „Мэн Селтикс“ со счетом 111:102 в G-лиге НБА.

Дрелл, сыгравший 39 минут, набрал 21 очко, совершил восемь подборов и отдал три голевые передачи за „Винди Сити Буллз“. Кроме того, эстонский баскетболист записал на свой счет два перехвата, один блокшот и шесть потерь.

Лучшими в составе „Винди Сити Буллз“ стали Адама Саного и Эван Гильярд, набравшие 23 и 22 очка соответственно. У „Мэн Селтикс“ лучшим стал Джердарриан Девонте Дэвисон с 23 очками.

„Винди Сити Буллз“ продолжают занимать 13-е место в Восточной конференции с шестью победами и 12 поражениями. „Мэн Селтикс“ занимают четвертое место в Западной конференции с 11 победами и 9 поражениями.

G-лиге НБА — низшая лига Национальной баскетбольной ассоциации для фарм-клубов. Была создана осенью 2001 года, как независимый турнир для 8 команд под названием „Лига развития национального баскетбола“. В 2005 году был произведён первый ребрендинг турнира, а комиссар НБА Дэвид Стерн объявил о планах расширения лиги, где каждый клуб будет привязан к одной или нескольким командам из НБА. К 2015 году каждая из команд была связана с одним клубом НБА. Но на этом расширение не закончилось, так как не у всех команд НБА был свой фарм-клуб. Для этого лига сама приобретала франшизы.

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