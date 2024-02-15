В Ласнамяэ квартирным товариществам раздадут флаги Эстонии. Количество ограничено!

„Эту акцию мы проводим уже не первый год, и я рада, что она пользуется успехом у квартирных товариществ. В наших погодных условиях флаги служат недолго. Годовщина Эстонской Республики – хороший повод сменить старый флаг на новый и вместе создать незабываемую и праздничную атмосферу, выразив нашу любовь к своей стране“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На следующей неделе управа района Ласнамяэ раздаст квартирным товариществам государственные флаги Эстонии. Всего будет роздано 106 флагов. Чтобы получить государственный флаг, необходимо предварительно зарегистрироваться. Для подачи заявки следует заполнить форму: www.ibit.ly/f4A78. Количество флагов ограничено. Представители зарегистрированных квартирных товариществ смогут получить бесплатные флаги с 19 февраля по 23 февраля в управе района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в рабочие часы. На месте нужно будет обратиться на инфостол, где на основании регистрационного листа и будет выдан флаг.

Часы работы управы района Ласнамяэ:

Понедельник: 8.15–18.00

Вторник, среда, четверг: 8.15–17.00

Пятница: 8.15–16.00

Вывешивать флаг Эстонской Республики обязательно три раза в год:

в День независимости (24 февраля);

в День победы (23 июня);

в День восстановления независимости (20 августа).

Управа подчеркивает, что для получения государственного флага необходима предварительная регистрация. Количество флагов ограничено. Призывая все квартирные товарищества принять активное участие в акции, управа надеется вместе создать незабываемую атмосферу праздника.

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