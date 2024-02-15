Дэвид Кэмерон призвал Конгресс США не повторять с Путиным ошибок, допущенных с Гитлером, и принять пакет помощи Украине
Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских конгрессменов не повторять с Путиным ошибок, допущенных в ходе политики умиротворения в отношении Гитлера, и срочно одобрить решение о многомиллиардной военной помощи Украине, пишет Русская служба Би-би-си.
«Я не хочу, чтобы мы продемонстрировали слабость, проявленную в отношении Гитлера в 1930-х […] Я не хочу, чтобы мы продемонстрировали слабость, проявленную в отношении Путина в 2008-м, когда он вторгся в Грузию, или неуверенность нашего ответа в 2014, когда он захватил Крым и большую часть Донбасса — чтобы совершить новый акт агрессии в 2022, который обходится нам гораздо дороже», — написал лорд Кэмерон в статье в американском интернет-издании The Hill.
Более яркого примера, когда одна страна напала на другую без каких-либо оснований, трудно себе представить, — убеждает Кэмерон конгрессменов США.
«На одной стороне — Путин, надеющийся расширить его империю, просто пересидев Запад. Он думает, что мы слабы. Он думает, что ему сойдет с рук этот акт агрессии, самый шокирующий из тех, что мы видели за всю нашу жизнь», — пишет глава Форин-офиса.
«А на другой стороне — мы, — продолжает Кэмерон. — У нас есть ресурсы, экономическая мощь, знания. Наша экономика сильнее российской в 25 раз. Им пришлось обращаться за помощью к Пхеньяну. Все, что нам нужно сделать — это применить свою силу. Вопрос: есть ли у нас воля?»
Ложный страх эскалации
Отдельный абзац Кэмерон посвятил популярным по крайней мере в первые год-полтора войны рассуждениям о том, что передача Украине современного оружия может привести к некой эскалации. Кэмерон их отметает.
«Мы доказали, что опасность эскалации — это иллюзия. Британия первой дала все, от противотанкового оружия до артиллерии, танков и теперь еще и дальнобойных средств, таких как ракеты Storm Shadow. Каждый раз Путин делал воинственные заявления об эскалации — и каждый раз это оказывалось просто риторикой», — напоминает бывший премьер-министр Великобритании.
Дружеское вмешательство во внутренние дела
Подобное обращение к американскому парламенту со стороны иностранного политика кто-то может назвать вмешательством во внутренние дела, и Кэмерон это признает, но, как представитель и бывший лидер страны — ближайшей союзницы США считает своим долгом все же выступить с таким обращением: „Я отбрасываю все дипломатические реверансы и призываю Конгресс принять его [пакет помощи Украине]“.
Некоторые республиканцы, действительно, заочно посоветовали Кэмерону не лезть в дела их страны.
Пламенная сторонница Дональда Трампа и теории заговора QAnon, член Палаты представителей Марджори Тэйлор Грин сказала в эфире британской телекомпании Sky News, что лучше бы Дэвид Кэмерон думал о своей стране, и присовокупила крайне резкое выражение.
Другой конгрессмен-республиканец, Мэтт Розендейл, сказал в радиоэфире Би-би-си: „Сейчас эффект от попытки кого-нибудь постороннего давать рекомендации Палате представителей США будет в лучшем случае минимальным. Я отвечаю перед народом Монтаны, а не перед Англией“.
Дэвид Кэмерон на этой неделе посещает восточноевропейские страны НАТО, Болгарию и Польшу, а затем примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности — она пройдет 16–18 февраля. Там он планирует, в частности, призвать европейских союзников срочно наращивать производство военной продукции для Украины.
В начале этой недели Сенат США после долгих дебатов проголосовал за пакет военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов, 60 миллиардов из которых предназначено Украине.
Теперь пакет должен пройти утверждение в Палате представителей, где большинство имеют республиканцы. Спикер палаты, единомышленник президента Трампа Майк Джонсон сразу после голосования в Сенате заявил, что не будет даже выносить это решение на голосование в Палате представителей.
Против принятия пакета, однако, выступает лишь часть республиканцев, и президент Джо Байден, его однопартийцы в Конгрессе, и те республиканцы, что согласны с необходимостью срочно помочь Украине, призывают Джонсона вынести пакет на голосование, будучи уверенными, что он соберет большинство.
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