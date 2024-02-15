Бизнес „на грани легального“. Как купить в интернете литовский ВНЖ

Это третья часть расследования Delfi о мошенниках, которые привозят в Балтию индийцев и бросают их здесь без работы. В следующем материале — о том, кто несет ответственность за то, что такие схемы работают.

Настоящая фирма с ненастоящим адресом



В 2015 году Илья Малкин был приговорен к выплате штрафа в размере 1880 евро за мошенничество и фальсификацию бухгалтерского учета предприятия. Его компания, которая находится в Вильнюсе, по адресу Laisves 60, брала с литовцев деньги за трудоустройство за границей, но никакой работы там для них не было. Спустя восемь лет Малкин занялся тем же самым, только теперь предлагает иностранцам трудоустройство в Литве.