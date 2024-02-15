В Конгрессе объявили о „серьезной угрозе безопасности“ США. Она может быть связана с Россией и ядерным оружием в космосе

„Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу“, — сказал Тернер, не предоставив никакой дополнительной информации.

При этом прямой и непосредственной угрозы для США — и их союзников — по словам официальных лиц, пока нет.

Некоторые американские издания, ссылаясь на мнение анонимных официальных лиц, предположили, что Тернер, сторонник оказания срочной помощи Украине, поднял шум в том числе для того, чтобы подтолкнуть Палату представителей к принятию закона о многомиллиардных ассигнованиях на эту помощь.

Ранее в среду Майк Тернер направил конгрессменам письмо, в котором говорилось о некоем „дестабилизирующем иностранном военном потенциале“, представляющем собой неотложную проблему.

В письме говорилось, что Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал 13 февраля за предоставление законодателям доступа к определенной информации по этому вопросу и дал конгрессменам время до пятницы на ознакомление с ней.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать суть угроз, но сообщил, что его удивило решение Тернера выступить с заявлением, поскольку он планировал встретиться с лидерами Конгресса в четверг.

„Я немного удивлен тем, что конгрессмен Тернер сделал публичное заявление сегодня, в преддверии запланированной встречи, на которой мы должны будем все вместе встретиться с нашими специалистами по разведке и обороне“, — сказал Салливан на брифинге.

Что за угроза?

Американские телекомпании CNN и ABC и газета New York Times, а также агентство Reuters сообщили, ссылаясь на анонимных чиновников, что речь идет о подготовке к размещению ядерного оружия в космосе.

По словам собеседников газеты New York Times, новые разведданные касаются потенциального размещения в космосе противоспутникового ядерного оружия.