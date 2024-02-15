Что связывает скандального миллиардера Эпштейна с выпускником академии ФСБ и бывшим замминистра? Новое расследование центра „Досье“

„Мне нужно одолжение. Есть такая российская девушка из Москвы, Гузель Ганиева. Она пытается шантажировать группу влиятельных бизнесменов в Нью-Йорке. Это плохо для бизнеса для всех сторон. Предложения?“ — такую просьбу от Джеффри Эпштейна получил в июле 2015 года бывший российский чиновник Сергей Беляков.

На тот момент он возглавлял фонд Санкт-Петербургского экономического форума — туда ежегодно слетаются эскортницы со всей страны. Ранее Беляков был замглавы Минэкономразвития, а до этого окончил Академию ФСБ.

“За ней никто не стоит. По крайней мере, те, кто ее знает, говорят, что у нее нет покровителей <...> Отказ во въезде в США будет представлять большую угрозу для ее бизнеса“, — ответил председатель ПМЭФ Эпштейну спустя пару дней после запроса.Эпштейн и Беляков вообще часто выручали друг друга.

Например, международный сутенёр помогал Белякову находить статусных гостей на ПМЭФ — после аннексии Крыма и ввода санкций западные бизнесмены не горели желанием ехать в Россию.

Беляков в свою очередь помогал Эпштейну с оформлением визы в Россию, предлагал встречи с чиновниками (с замминистра финансов Сергеем Сторчаком, зампредседателя ЦБ Алексеем Симановским и министром экономразвития Алексеем Улюкаевым) и даже писал его помощнице рекомендацию для получения визы талантов в США. Такие люди, как Эпштейн, — подарок для любой спецслужбы. Они могут обладать не только связями среди элит, но и компроматом, который можно использовать для шантажа. А карьера Белякова ну очень напоминает путь прикомандированного чекиста: после выпуска из академии ФСБ он, не имея почти никакого опыта, становился советником и заместителем в крупных финансово-промышленных организациях, а уже через 10 лет дорос до заместителя министра экономического развития.Что ещё обсуждали сутенёр с чиновником и как Эпштейн предлагал развивать экономику России после санкций — в расследовании „Досье“.

Прочитать расследование целиком можно здесь.

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