Кто такой Такер Карлсон и почему Путин выбрал его для интервью?

Общее представление о том, как Карлсон представляет себе современную журналистику, можно почерпнуть из его слов, сказанных в видеоролике, посвященном запуску его личного шоу: «На самом базовом уровне новости, которые вы потребляете, — это ложь, ложь самого скрытого и коварного рода. Факты специально скрываются, как и пропорции и перспективы. Вами манипулируют».

В новом шоу Карлсона уже засветились крупные политики правого толка — венгерский премьер Виктор Орбан, новый президент Аргентины Хавьер Милей и, конечно, сам Дональд Трамп.

Как бы то ни было, Карлсон не растерялся и практически сразу же завел собственный медиа-бренд Tucker Carlson Network, который выходит в онлайн-эфир на собственном сайте и ведет прямые трансляции в соцсети X.

По мнению некоторых американских журналистов, именно эти утверждения и переполнили чашу терпения владельца Fox News, медиамагната Руперта Мердока: 24 апреля 2023 года Карлсона уволили с телеканала, хотя официально причина названа не была.

В своем шоу Карлсон регулярно обсуждал пандемию коронавируса, временами впадая в откровенную конспирологию, и неоднократно повторял рассуждения Трампа о том, что на выборах 2020 года у того украли победу.

Он не чурается конспирологических теорий и, в частности, утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, повторял измышления российских властей об американских лабораториях по производству биологического оружия в Украине, утверждал, что Каховскую ГЭС разрушили украинцы, и обвинял Вашингтон в причастности к подрыву газопроводов „Северный поток“.

Он поддерживал (и продолжает поддерживать) Дональда Трампа и ключевые аспекты его внутренней политики — решительную борьбу с нелегальной миграцией, право на ношение оружия. Карлсон скептически относится к проблеме глобального изменения климата, движению Black Lives Matter, гендерной идеологии и другим леволиберальным идеям.

С началом полномасштабной войны в Украине Путин практически перестал общаться с представителями западной прессы, да и в российских СМИ обычно если и не обходит стороной „специальную военную операцию“, как это называет он сам и прокремлевские медиа, то во всяком случае не дает разговору уйти в неприятном для себя направлении.

Схожую мысль выдвинул и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: „У него позиция, которая отличается от остальных [западных СМИ]. Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ“.

Карлсон утверждал, что приехал в Москву „не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США“. По его мнению — во всяком случае, это то, что он не раз декларировал, — американцы должны знать, за что платят, поддерживая Украину.

Стоит отметить, что его приезд в Москву сопровождался заметным ажиотажем в российских государственных СМИ и провоенных телеграм-каналах: агентство медиа-аналитики „Шмаков.Медиа“ подсчитало, что за последнюю неделю имя Карлсона было упомянуто более двух тысяч раз. При этом, как заметило издание The Bell, временами заголовки в российских агентствах напоминали времена „развитого социализма“, сообщая о визитах журналиста на ВДНХ или в эфир телешоу.

Карлсон утверждает, что собирается сделать то, чего не сделали «коррумпированные» ведущие телеканалы, — выпустить в эфир «неотредактированное» интервью с Путиным, чтобы зрители могли сделать собственные выводы из увиденного. «Американцы имеют право знать все, что могут, о войне, в которой они замешаны», — написал он в соцсети Х.

Как пишет британская Daily Telegraph, Карлсон «не единственный западный журналист, отважившийся попросить Путина об интервью, — он единственный, кому это было разрешено».

Карлсон заявил, что он — первый западный журналист, обратившийся к российскому президенту за интервью, поскольку западные СМИ избегают общаться с Путиным. Это не так: только Би-би-си за последние полтора года несколько раз пыталась договориться с Путиным об интервью, неизменно получая отказ. Не удалось побеседовать с Путиным и журналистам других крупных западных изданий.

Само интервью Карлсон обещал обнародовать вечером в четверг, но уже сейчас можно с большой долей уверенности предполагать, что неприятных российскому президенту вопросов в нем не будет.

До начала российского вторжения Карлсон не раз обвинял администрацию Байдена в том, что она втягивает Украину в войну с Россией, называя Киев „клиентом Госдепа“. После февраля 2022-го позиция Карлсона не изменилась: он продолжал критиковать администрацию Байдена, теперь уже за нежелание договориться с Россией.

„Россия выведет войска из Украины. Украина пообещает не вступать в НАТО. Обе стороны получат, что хотели. Но администрация Байдена против, — говорил он осенью 2022 года. — Советники Байдена хотят тотальной войны с Россией до смены режима — по всей видимости, чтобы отомстить за избрание Дональда Трампа, ответственность за которое они возлагают на Путина. Чтобы добиться этого, они готовы воевать до последнего украинца“.

Отношение Карлсона к президенту Украины Владимиру Зеленскому тоже должно вызвать понимание у Путина: по мнению журналиста, Зеленский — «диктатор, который использовал 100 млрд долларов американских налогоплательщиков, чтобы построить в Украине однопартийное полицейское государство».

«Интервью, которые Зеленский дает в США, не являются традиционными интервью, это — хвалебные оды, специально разработанные для того, чтобы усилить требования Зеленского, чтобы США еще глубже ввязались в войну в Восточной Европе и заплатили за нее. Это не журналистика. Это правительственная пропаганда самого отвратительного толка», — писал Карлсон в соцсети Х.

Однако было бы наивным думать, что российскому президенту просто захотелось поговорить с человеком, разделяющим его взгляды и «традиционные ценности» (о преимуществах которых Карлсон тоже часто рассуждает), замечает New York Times.

«Беседуя с Карлсоном, Путин, скорее всего, стремится воспользоваться уникальной возможностью: шансом обратиться к потенциально сочувствующей аудитории в Соединенных Штатах», — пишет издание.