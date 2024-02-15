ВИДЕООПРОС | „Это бардак настоящий, издеваются над людьми“ – нарвитяне о счетах за отопление

Cтоимость одного мегаватт-часа в Нарве меньше, чем в Таллинне. При этом, действительно, большинство горожан, если сравнить счета за коммунальные услуги, должны платить больше, чем таллиннцы. Одинокие пенсионеры отдают за коммуналку большую часть пенсии и не могут представить, как им выжить, если, не дай бог, стоимость еще возрастет.

„Отдаешь полпенсии, это бардак настоящий, издеваются над людьми“, - говорит женщина.

„У нас маленькие заработки у людей, а цены больше, чем в маленьких городах, которые рядом с нами“, - говорит другая женщина. И добавляет: „Приходит платежка, я иду и плачу, а что делать“. На вопрос, нужна ли помощь, она отвечает, что очень нужна, но она сама за ней не пойдет. „Я никогда не ходила, и не буду ходить унижаться, пускай на питание меньше останется, но мне хватает моей пенсии“, - уточняет она.

„Счет удивил, но я ожидала этого, писали об этом, мы уже сделать ничего не сможем“, - говорит еще одна нарвитянка.

„Я никогда столько не платила, плохо справляюсь, пенсия небольшая, приходится на всем экономить“, - рассказывает спешащая по делам женщина.

На вопрос, знают ли они, из чего складывается цена на отопление, почти все горожане ответили: „нет“. Только одна встреченная репортером женщина объяснила, как начисляют эту стоимость. При этом некоторые уверены, что тарифы завышены специально.

Подробные ответы нарвитян смотрите в видео.