Российский удар по Селидово: погибли три человека, 12 ранены

Три человека погибли и еще 12 получили ранения в результате „массированной ракетной атаки“ российских войск на город Селидово Покровского района Донецкой области в ночь на среду, 14 февраля, сообщила областная прокуратура.

По данным ведомства, первый удар российская армия нанесла в 23.30 (0.30 мск) по пятиэтажному жилому дому, в результате чего был разрушен целый подъезд. Ранения получили шесть человек, среди них - трое детей 7, 12 и 16 лет.

Через полтора часа под обстрел попала больница, где находились около 200 человек. МВД Украины отметило, что основной удар пришелся по родильному отделению. Пациенты были эвакуированы в другие медицинские учреждения области.

В результате удара погибли три человека - 38-летняя беременная женщина и 36-летняя женщина с девятилетним сыном. Шесть пациентов получили травмы, самому старшему пострадавшему - 76 лет, самому младшему 15 февраля должно исполниться шесть месяцев.

По Селидово выпустили четыре ракеты

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уточнил, что всего российские войска выпустили по Селидово четыре ракеты. Он утверждает, что в результате ударов пятиэтажный жилом дом был уничтожен полностью, а также оказался разрушен трехэтажный корпус больницы.

По словам Филашкина, при атаке были также повреждены девять многоквартирных домов, магазин, аптека и четыре автомобиля.

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