Украинские военные утверждают, что большой десантный корабль „Цезарь Куников“ уничтожен. Что известно

Ответственность за случившееся Z-блогеры возложили на руководство Черноморского флота, из-за которого, как написал „Военный осведомитель“, корабли флота, „до сих пор не обладающие никакими адекватными угрозе средствами противодействия, расстреливают как куропаток“.

„Судя по всему, поражен российский большой десантный корабль (вероятно, речь идет БДК „Цезарь Куников“)“, пишет телеграм-канал „Рыбарь“ (более 1 млн подписчиков). „Военный осведомитель“ сообщил, что БДК „Цезарь Куников“ „погиб“ 14 февраля 2024 года, „в день гибели Героя СССР Цезаря Куникова, именем которого и был назван“.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщения об атаке по российскому кораблю в Черном море комментировать не стал и переадресовал их в Минобороны. Российское военное ведомство сообщения ВСУ и ГУР пока не комментировало, лишь под утро сообщало, что сегодня ночью „были перехвачены“ шесть беспилотников над акваторией Черного моря.

„Уничтожение Вооруженными силами Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны российского БДК „Цезарь Куников“ — очередное подтверждение того, что враг не может безнаказанно ходить украинскими территориальными водами“, — заявил командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк.

В ГУР указывают, что „Цезарь Куников“ может вмещать до 87 членов экипажа на борту, а поисково-спасательная операция „успеха не имела“.

„Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами „Magura V5“ у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге „Цезарь Куников“ получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть“, — говорится в заявлении ведомства.

Весной 2022 года большие десантные корабли „Цезарь Куников“ и „Новочеркасск“ получили повреждения в результате обстрела ВСУ в порту Бердянска. БДК „Саратов“ в результате того же обстрела был затоплен. Позже затонул и „Новочеркасск“, но в результате другой атаки — 26 декабря 2023 года в порту Феодосии по нему ударили крылатыми ракетами Storm Shadow.

Если Россия действительно потеряла еще один большой десантный корабль, какое влияние это окажет на ход войны? Объясняет военный корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов

Если большой десантный корабль «Цезарь Куников», вероятно, поврежденный в результате ударов украинских безэкипажных катеров у берегов Крыма, действительно затонул, как утверждают ВСУ, то это увеличит «счет» украинских ВМС. Он включает в себя еще два потопленных БДК — «Новочеркасск», который погиб в порту Феодосии, когда стоял под разгрузкой, и «Саратов», который затонул в порту Бердянска в марте 2022 при таких же обстоятельствах. Оба корабля были поражены ракетами — «Новочеркасск» крылатой ракетой типа Storm Shadow, а «Саратов», предположительно, оперативно-тактической ракетой «Точка У».

Кроме того, в сентябре 2023 года БДК «Минск» был сильно поврежден в сухом доке Севастопольского морского завода в результате удара крылатыми ракетами, а БДК «Оленегорский горняк» в августе 2023 года возле Новороссийска. Даже если «Цезарь Куников» не утонул, он, вероятно, все равно не сможет в ближайшем будущем участвовать в военных операциях.

На ход войны в Украине очередная потеря большого десантного корабля непосредственно не повлияет — он не может запускать крылатые ракеты по наземным целям или кораблям, а вероятность высадки десанта на украинском побережье (эти корабли строились, в первую очередь, для таких операций) стремится к нулю. Однако Россия использует БДК для перевозки грузов. В конце концов это просто хорошо вооруженные транспорты.