МНЕНИЕ | Петер Зашев: кто в украинской войне моргнет первым?

На этой войне так же идет битва воли. Битва воли — это ситуация, в которой противники пытаются победить друг друга, отказываясь изменить свои собственные цели или требования и надеясь, что другая сторона начнет слабеть. Это и есть основная стратегия Владимира Путина в данный момент. На фронте с помощью северокорейских снарядов, иранских дронов, непальских наемников, зеков и моря трупов (ведь бурятов осталось еще много) Россия может иметь мелкие тактические успехи, но важнее не иметь огромных потерь.
Россия продолжает кошмарить ракетами города Украины, чтобы гражданское население жило в постоянном стрессе, страхе и психологической усталости. Хоть как-то, хоть кому-то - Китаю, Индии, Южной Америке - продавать нефть, чтобы было на что содержать ФСБ, машину пропаганды и спонсировать войну. И все остальное время блефовать, что дела у России идут отлично и санкции ей не помеха, что вот она, ядерная кнопка, можно в любой момент нажать.
Блефовать и надеяться, что Запад моргнет первым и отступится. Чтобы ускорить этот процесс, путинская хунта ищет „полезных идиотов“. Переплюнуть Виктора Орбана сложно, но Дональд Трамп тоже старается изо всех сил. На более мелких ролях России подыгрывают такие статисты, как президент Болгарии (который к счастью ничего не решает), премьер-министр Словакии или немецкая партия AfD (Альтернатива для Германии - прим.ред).
Моргнуть для нас всех будет самой дорогостоящей ошибкой столетия. И вместо того, чтобы расслабляться, поддаваться панике и пораженческим настроениям, нам следует держаться выбранного курса и идти до конца, помогая Украине всем, чем можем. Как?
Не отчаиваться!
На фоне больших надежд и ожиданий мы видим также поток плохих новостей. Да, республиканцы в Конгрессе ведут себя неразумно. Да, во имя президентства и своего юридического выживания Дональд Трамп готов продать не только Украину, но и свою страну. Да, обещанные миллион снарядов из ЕС не были поставлены Украине в полном объеме. Да, контрнаступление летом 2023 не удалось. Да, у Украины есть проблемы с мобилизацией, она до сих пор не объявлена. Но, друзья! Было бы удивительно, если после двух лет активных боевых действий не было бы проблем.
Украина, на мой взгляд, не более коррумпирована, чем, например, Болгария, которая является членом Евросоюза. В Украине больше политической свободы и конкуренции, чем в другой стране Евросоюза - Венгрии. По мнению экспертов, украинская армия более боеспособная и опытная, чем немецкая. Республиканцы прекрасно понимают, что на их поддержку Украины внимательно смотрят и оценивают свои будущие шансы не только в Кремле, но и в Берлине, Токио, Париже, Дели, Пекине, Тегеране, Пхеньяне и т.д. Военную промышленность ЕС нельзя перезапустить за одну ночь. Чтобы наладить систему отслеживания санкционного режима, требуется время. Все требует времени и усилий.
Не верьте путинскому блефу!
Санкции не работают, экономика растет. Такое положение дел в России только в папочках Путина, которые ему услужливо подают на стол. „Газпром“ в удручающем состоянии. Продавать нефть все сложнее, мировые цены тоже не радуют. Валютные резервы уменьшаются. Пришлось урезать всякие разные программы – здоровье, образование, науку, строительство дорог, жкх и другие. Не хватает рабочих. Где они? Они гниют в земле под Бахмутом. И с яйцами проблема. Своих нет, а турецких не хватает. С бензином и дизелем тоже во многих регионах напряженная ситуация – ВСУ работают активно по НПЗ России.
Пусть самодовольный вид Путина не вводит вас в заблуждение. Хорошо только у него в бункере.
В Москве и в Петербурге война вроде бы незаметна, но даже там надо искать некоторые лекарства для пожилых родителей, придумать, как получить наличную валюту, искать способы, как полететь в Европу, как попасть в Финляндию, купить запчасти для своего автомобиля, работать на нелицензионном компьютерном программном обеспечении, с тревогой думать, долетит ли самолет до Сочи (а, в Сочи же он вообще не летит!).
Так что пусть самодовольный вид Путина не вводит вас в заблуждение. Хорошо только у него в бункере. В экономике пар в кастрюле, плотно закрытой крышкой, рано или поздно поднимется. Так же и с военными успехами России. Никаких крупных успехов нет, а российские тактические удачи связаны с готовностью Путина убивать невероятное количество россиян и с недостаточным уровнем военной поддержки Украине, оказываемой Западом.
Как мы можем помочь?
Самое главное - понимать на личностном уровне , что несмотря на свои собственные экономические и политические сложности, нам обязательно нужно продолжать поддерживать Украину. Всем, чем можем! Потому что для нас проблема в измерении всего лишь „как оплатить счета“, для украинцев - „как мне и детям дожить до утра“.
Нельзя забывать о том, что Россия творит в Украине. Людям свойственно привыкать ко всему. Два года назад война в Украине стала шоком для всего западного мира – всплеск необоснованной тупой кровожадности советского старика. Мариуполь, Буча, Ирпень… Но с временем мы будто привыкли и устали, война стала ежедневным фоном. Этого нельзя допустить, война не должна стать обыденностью, которую можно просто выключить на экране своего телефона. Нам надо помнить, писать, замечать, поддерживать Украину и не молчать. Это дает четкий сигнал нашими политикам о том, что нам важно.
Нужно продолжать финансовую поддержку. Два года войны являются огромным шоком для экономики и для общества Украины. Тысячи погибших и оставшихся инвалидами, миллионы уехавших из страны, разрушенный бизнес и инфраструктура, просевшие или обанкротившиеся компании, огромный дефицит в бюджете страны – вот такая она, украинская реальность. И на этом фоне наши сомнения и терзания - правильно ли тратятся наши 50 евро - выглядят мелочными. Потому что можно найти море достойных организаций (спросите меня - я с радостью помогу), и Украина нуждается во всевозможной помощи.
А что, если мы в этой кровавой авантюре „моргнем“ первыми? Ничего хорошего! Нам все равно нужно будет противостоять российской агрессии. Но цена будет значительно выше.
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