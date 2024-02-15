МНЕНИЕ | Петер Зашев: кто в украинской войне моргнет первым?

На этой войне так же идет битва воли. Битва воли — это ситуация, в которой противники пытаются победить друг друга, отказываясь изменить свои собственные цели или требования и надеясь, что другая сторона начнет слабеть. Это и есть основная стратегия Владимира Путина в данный момент. На фронте с помощью северокорейских снарядов, иранских дронов, непальских наемников, зеков и моря трупов (ведь бурятов осталось еще много) Россия может иметь мелкие тактические успехи, но важнее не иметь огромных потерь.

Россия продолжает кошмарить ракетами города Украины, чтобы гражданское население жило в постоянном стрессе, страхе и психологической усталости. Хоть как-то, хоть кому-то - Китаю, Индии, Южной Америке - продавать нефть, чтобы было на что содержать ФСБ, машину пропаганды и спонсировать войну. И все остальное время блефовать, что дела у России идут отлично и санкции ей не помеха, что вот она, ядерная кнопка, можно в любой момент нажать.

Блефовать и надеяться, что Запад моргнет первым и отступится. Чтобы ускорить этот процесс, путинская хунта ищет „полезных идиотов“. Переплюнуть Виктора Орбана сложно, но Дональд Трамп тоже старается изо всех сил. На более мелких ролях России подыгрывают такие статисты, как президент Болгарии (который к счастью ничего не решает), премьер-министр Словакии или немецкая партия AfD (Альтернатива для Германии - прим.ред).

Моргнуть для нас всех будет самой дорогостоящей ошибкой столетия. И вместо того, чтобы расслабляться, поддаваться панике и пораженческим настроениям, нам следует держаться выбранного курса и идти до конца, помогая Украине всем, чем можем. Как?

Не отчаиваться!