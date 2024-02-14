Мнение
14.02.2024, 13:45

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Путин может приказать спецназу ГРУ выкрасть Каю Каллас“

 
Путин мстит Каллас за демонтаж советских памятников
Сергей Ковальченко
Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

На днях стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск МВД России. В ее отношении возбуждено уголовное дело за поддержку сноса памятников, посвященных периоду Второй мировой войны.

Это первый случай в новейшей истории, когда российские силовики начинают охоту за главой другого государства. Ясно, что Каллас в Россию не поедет и это чисто декларативная ситуация, которая означает полную заморозку отношений между странами. Не то чтобы российская полиция рассчитывала получить узником одного из московских СИЗО эстонского премьера – это просто обозначение позиции.

Вместе с Каллас в розыск на территории России объявлен госсекретарь Таймар Петеркоп. Есть в списке и 58 депутатов Сейма Латвии, проголосовавших за снос памятников советским воинам, чиновники и депутаты из Литвы засвеченные в истории с мемориалами. Эти сведения обработало и обнародовало издание „Медиазона“, исследовав базу розыска МВД РФ.

RusDelfi
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