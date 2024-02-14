МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Путин может приказать спецназу ГРУ выкрасть Каю Каллас“

Это первый случай в новейшей истории, когда российские силовики начинают охоту за главой другого государства. Ясно, что Каллас в Россию не поедет и это чисто декларативная ситуация, которая означает полную заморозку отношений между странами. Не то чтобы российская полиция рассчитывала получить узником одного из московских СИЗО эстонского премьера – это просто обозначение позиции.