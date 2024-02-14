14.02.2024, 13:45
МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Путин может приказать спецназу ГРУ выкрасть Каю Каллас“
Путин мстит Каллас за демонтаж советских памятников
ФОТО: | Delfi Meedia
На днях стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск МВД России. В ее отношении возбуждено уголовное дело за поддержку сноса памятников, посвященных периоду Второй мировой войны.
Это первый случай в новейшей истории, когда российские силовики начинают охоту за главой другого государства. Ясно, что Каллас в Россию не поедет и это чисто декларативная ситуация, которая означает полную заморозку отношений между странами. Не то чтобы российская полиция рассчитывала получить узником одного из московских СИЗО эстонского премьера – это просто обозначение позиции.