Правдиво ли видео о том, как украинцу вместе с благодарственным письмом от ВСУ пришла повестка в армию?
В начале февраля 2024 года по соцсетям разошлось видео, автор которого якобы получил странное послание от украинской армии. Мы проверили, насколько правдоподобна эта информация.
В 18-секундном украиноязычном видеоролике человек, находящийся за кадром, демонстрирует два документа, которые пришли ему вместе: благодарственное письмо от Вооружённых сил Украины за его пожертвования на нужды армии и повестку в военкомат.
Видео широко разошлось по соцсетям. В частности, в Telegram им поделились каналы «Прямой эфир» (672 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Ne.Сахар» (290 000), Colonelcassad (254 000), «Россия сейчас» (248 000), «Правдивости» (210 000) и «Путин в Telegram» (165 000).
Пожертвования от физических лиц играют заметную роль в поддержке украинской армии — так, согласно данным Национального банка страны, по состоянию на 1 февраля 2024 года на специально открытый для этой цели счёт поступили донаты из разных стран на сумму около 35 млрд гривен ($930 млн). Деньги на нужды ВСУ также собирают многочисленные благотворительные фонды. Однако до сих пор не было известно о практике министерства обороны Украины рассылать самым обычным гражданам по почте ведомственные благодарности за пожертвования, ведь из денежного перевода далеко не всегда можно определить имя отправителя, не говоря уже о его домашнем адресе. Более того, «Проверено» не нашло признаков распространения вирусного видео за пределами русскоязычного сегмента интернета и, в частности, в украинских СМИ и онлайн-сообществах.
Рассмотрим подробнее бумагу, которая на видео именуется «Благодарностью Министерства обороны Украины». В приказе «О ведомственных поощрительных знаках отличия Министерства обороны Украины» содержится описание и эскиз документа с таким названием. Там, в частности, сказано:
Лицевая сторона благодарности представляет собой плоскость с перетеканием из светло-голубого в светло-жёлтый цвет, обрамлённую жёлтой рамкой на фоне гранитного узора тёмно-синего цвета. Рамка образована орнаментом, по обе стороны которого идут параллельные линии.
В верхней части плоскости изображён малый государственный герб Украины, по обе стороны которого — фоновое изображение фигурных лент из двух равновеликих полос (верхняя — синего, нижняя — жёлтого цвета). Ниже размещаются надписи «Міністерство оборони України» («Министерство обороны Украины») и «подяка» («благодарность») буквами жёлтого цвета. В нижней части плоскости может располагаться надпись с номером и датой приказа министра обороны Украины о награждении благодарностью. Буквы и цифры в надписи — чёрного цвета.
Как видим, бумага из вирусного видео нарушает практически все правила оформления документов такого типа в украинском министерстве обороны. Кроме того, на ней отсутствует печать, а воинская часть с кодом A7512 и её командир Дмитрий Зарубин не упоминаются в открытых источниках. Не обошлись составители и без грамматических ошибок. Так, согласно правилам украинской грамматики, «вас» в случае обращения к одному человеку, как и первое слово в сочетании «Збройні сили України», нужно писать с заглавной буквы, а «засобiв» (средств) — через i, а не через «и».
Обратимся теперь к повестке. В 2021 году в Украине на смену военным комиссариатам пришли Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Соответственно, тот же закон переименовал военных комиссаров в руководителей ТЦК и СП. Однако в документе из вирусного видео, которое якобы сняли в 2024 году, упоминаются оба устаревших понятия.
Есть и множество других несоответствий повестки государственному образцу, как то:
неправильный номер приложения с шаблоном (24 вместо 11);
фамилия военкома в поле, предназначенном для даты вручения повестки;
отсутствие номера повестки;
отсутствие печати;
использование старого названия города Кропивницкий — Кировоград.
Таким образом, ни благодарность, ни повестка из ролика не могут считаться валидными документами независимо от их происхождения.
Отреагировали на видео и в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики Украины. Обратив внимание на ряд характерных ошибок, там назвали видео некачественным фейком, направленным на дискредитацию ВСУ.
Согласно данным сервиса TGStat, первым это видео разместил 3 февраля в 13:15 по московскому времени Telegram-канал «Медведь». Он уже упоминался в разборах «Проверено» как распространитель фейковых фото и видео, связанных с Украиной.
Итог: Фейк