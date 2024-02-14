Правдиво ли видео о том, как украинцу вместе с благодарственным письмом от ВСУ пришла повестка в армию?

В 18-секундном украиноязычном видеоролике человек, находящийся за кадром, демонстрирует два документа, которые пришли ему вместе: благодарственное письмо от Вооружённых сил Украины за его пожертвования на нужды армии и повестку в военкомат.



Видео широко разошлось по соцсетям. В частности, в Telegram им поделились каналы «Прямой эфир» (672 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Ne.Сахар» (290 000), Colonelcassad (254 000), «Россия сейчас» (248 000), «Правдивости» (210 000) и «Путин в Telegram» (165 000).



Пожертвования от физических лиц играют заметную роль в поддержке украинской армии — так, согласно данным Национального банка страны, по состоянию на 1 февраля 2024 года на специально открытый для этой цели счёт поступили донаты из разных стран на сумму около 35 млрд гривен ($930 млн). Деньги на нужды ВСУ также собирают многочисленные благотворительные фонды. Однако до сих пор не было известно о практике министерства обороны Украины рассылать самым обычным гражданам по почте ведомственные благодарности за пожертвования, ведь из денежного перевода далеко не всегда можно определить имя отправителя, не говоря уже о его домашнем адресе. Более того, «Проверено» не нашло признаков распространения вирусного видео за пределами русскоязычного сегмента интернета и, в частности, в украинских СМИ и онлайн-сообществах.

Рассмотрим подробнее бумагу, которая на видео именуется «Благодарностью Министерства обороны Украины». В приказе «О ведомственных поощрительных знаках отличия Министерства обороны Украины» содержится описание и эскиз документа с таким названием. Там, в частности, сказано: