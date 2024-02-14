„Это безмозгло, это постыдно“. Джо Байден обрушился на Дональда Трампа за его речи о нежелании защищать союзников по НАТО

Джо Байден посвятил высказываниям Трампа часть своего заявления для прессы, главной темой которого был закон о многомиллиардной военной помощи Украине и другим союзникам и его прохождение через Конгресс.

Призвав спикера Палаты представителей, единомышленника Трампа Майка Джонсона поставить законопроект на голосование и выразив уверенность, что он это голосование пройдет, Байден добавил, что последние высказывания Трампа добавляют срочности и важности делу поддержки Соединенными Штатами союзников.

„Ни один другой президент в нашей истории никогда не склонялся перед русскими диктаторами. Позвольте мне совершенно четко заявить: я никогда не склонюсь. Да боже мой, это же безмозгло, это постыдно, это опасно. Это не по-американски“, — так президент оценил высказывания экс-президента.

Дональд Трамп на прошлой неделе на митинге в Южной Каролине рассказал о разговоре, который будто бы был у него с лидером одной из стран НАТО на саммите альянса.

Как рассказал Трамп, этот лидер поинтересовался, придут ли США на помощь его стране в случае нападения России, даже притом, что его страна не выполняет принятый в НАТО норматив военных расходов в 2% от ВВП.

„Я сказал: вы не заплатили, вы просрочили? — якобы ответил Трамп главе неназванной страны. — Нет, в таком случае я не буду вас защищать, более того, я буду поощрять их делать все, что им захочется. Вы должны платить по своим счетам“.

Байден во вторник заявил, что Трамп относится к НАТО как к инструменту вымогательства.

„Пока я — президент, если Путин нападет на союзника по НАТО, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО“, — заверил Байден.

Перед этими фразами, говоря о законопроекте о помощи Украине и другим союзникам, Байден обратился к членам Палаты представителей от Республиканской партии: „Вы собираетесь поддерживать Украину или вы собираетесь поддержать Путина? Вы за Америку или за Трампа?“