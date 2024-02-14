Нарвский новостной портал опубликовал фейковую новость о скором вхождении Нарвы в состав России. Случайно или намеренно?

„Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отдал распоряжение начать подготовку к включению Нарвы в состав региона. „Конечно, мы не бросим жителей Нарвы и примем их как родных в Ленинградскую область. Прошу подготовить план мероприятий по интеграции этой части бывшей Эстонии в состав региона“, – объявил губернатор“, - говорится в шутливой новости источника.

Непонятно, сделали ли редакторы портала это намерено или по незнанию, но все свои новости „Панорама“ сопровождает подписью внизу „Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями“.

Между тем, портал NarvaNews определяет себя как СМИ и имеет внушительную редакторскую команду. Правда, без контактов и фамилий.

Информационное агентство «Панорама» — российский сайт сатирических „новостей“, функционирующий с 2017 года и известный обилием цитирований со стороны авторитетных и официальных СМИ. Два сооснователя не раскрывают своих имен, однако известно, что помимо них, "новости" (в авторской терминологии — фельетоны) пишут несколько внештатных писателей. Сайт был вдохновлен реальными новостями, которые "без смеха (или слез, кто как воспринимает) читать нельзя". Название "Панорама" выбрано как самое избитое. Считается аналогом зарубежного агентства юмористических новостей The Onion.

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