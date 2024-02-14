Нарвский новостной портал опубликовал фейковую новость о скором вхождении Нарвы в состав России. Случайно или намеренно?(11)
Нарвский новостной портал NarvaNews опубликовал на своей главной странице новость под заголовком „Нарва станет частью России в следующем году - Исследование РАН“. Новость соседствует с вполне серьезными материалами, однако это - чистой воды фейк, источник которого - известный сатирический портал „Панорама“.
„Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отдал распоряжение начать подготовку к включению Нарвы в состав региона. „Конечно, мы не бросим жителей Нарвы и примем их как родных в Ленинградскую область. Прошу подготовить план мероприятий по интеграции этой части бывшей Эстонии в состав региона“, – объявил губернатор“, - говорится в шутливой новости источника.
Непонятно, сделали ли редакторы портала это намерено или по незнанию, но все свои новости „Панорама“ сопровождает подписью внизу „Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями“.
Между тем, портал NarvaNews определяет себя как СМИ и имеет внушительную редакторскую команду. Правда, без контактов и фамилий.
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