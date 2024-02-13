ВИДЕО | В Анапе произошел крупный пожар в 11-этажном доме, эвакуировано 440 человек

Возгорание началось в мансардном этаже здания, огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Через несколько часов горения у дома частично обрушилась крыша, пламя перекинулось на квартиры на верхних этажах.

Из дома были эвакуированы 440 человек, в том числе более ста детей. В МЧС сообщили об одном пострадавшем.

В прокуратуре Краснодарского края заявили, что загоревшийся дом был построен без "проектной и разрешительной документации“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.