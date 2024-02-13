ВИДЕО | В Анапе произошел крупный пожар в 11-этажном доме, эвакуировано 440 человек(1)
В Анапе произошел крупный пожар в 11-этажном доме, построенном „без разрешительной документации“. У здания обрушилась крыша, спасатели эвакуировали 440 человек. Об этом сообщает Meduza-Live со ссылкой на МЧС России.
Возгорание началось в мансардном этаже здания, огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Через несколько часов горения у дома частично обрушилась крыша, пламя перекинулось на квартиры на верхних этажах.
Из дома были эвакуированы 440 человек, в том числе более ста детей. В МЧС сообщили об одном пострадавшем.
В прокуратуре Краснодарского края заявили, что загоревшийся дом был построен без "проектной и разрешительной документации“.
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