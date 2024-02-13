„Бог призывает к любви, а Церковь — к войне“. Интервью с выступившим против войны священником из Башкирии

Отец Петр: Ситуация, которая сложилась сейчас, началась еще два года назад. Я оказался зажат между, с одной стороны, матерью- Церковь ю, а с другой, Священным писанием, в котором отражены слова Господа Бога. И вот перед вами выбор: с кем вы останетесь, с мамой или с папой? Как вы думаете, такое решение можно принять за один день? Остаться с Богом в данной ситуации означает отречься от Церкви. Потому что Бог призывает к любви, а Церковь — к войне. Как говорит Владимир Владимирович, понятия полярны и нужно выбирать.

В первом же видеоролике на своем только что созданном канале священник высказался о митингах в Башкирии, которые случились в январе 2024 года и были жестоко подавлены властями. Он назвал разгон протестов местью главы региона Радия Хабирова и призвал участников протестов бежать: «Не ждите, пока к вам придут».

Он также завел блоги на YouTube и LiveJournal, которые называет церковными СМИ и просит других присылать свои истории на защищенный электронный ящик. Сам иеромонах уже записал несколько видео , где рассказал о том, как служил в храме в геопарке «Янган-Тау» в Башкортостане. По его словам, он стал свидетелем того, как воруют миллионные пожертвования на восстановление храма, а полиция и епархия бездействуют.

6 февраля 2024 года иеромонах громко заявил о выходе из РПЦ: по его словам, только так и можно остаться с Бог ом. «Своими действиями вы окунули руки Матери (Церкви) по локоть в кровь украинских и русских людей. Вы отвернулись от Бога и присягнули на верность сатане. С амвона вы призываете к Любви, а сами поддерживаете кровопролитную бойню», — написал отец Петр своему правящему архиерею, митрополиту Уфимскому и Башкортостанскому Никону (Васюкову).

Иеромонаху Петру (Степанову) 35 лет, он родом из Магнитогорска, но служил в Башкирии. В 2016 году его постригли в монахи, а в 2020-м он стал священником.

О.П.: То, на чем держалось мое желание оставаться в Церкви, исчезло, когда я увидел отношение людей к Церкви, к Богу. Тут проблема не только в отношении к священноначалию. Можно попросить себе приход в глуши, куда не каждый бронетранспортер доедет. Но люди-то останутся теми же.

О.П.: В суд, простите, против кого: генералов МВД? Ну, давайте сходим, посмотрим, чем кончится. Нет, тогда уже, знаете, мне не то что в ближнее зарубежье, а как минимум в Америку нужно будет линять после такого.

Би-би-си: Вы на своем YouTube-канале рассказали про коррупционную схему вокруг храма в геопарке в селе Еланыш, где вы служили. А вы готовы с этим идти в суд?

О.П.: Я ушел из Церкви сразу после того, как Патриарх эту молитву ввел. Я помню, нас собрал епископ [глава Магнитогорской епархии] Зосима и сказал, что жизнь, судьба, отечество поставило перед нами вызов, так что вы, отцы, сделайте правильный выбор. Так что моя совесть молитвой о победе России над ни в чем не повинными украинцами не замарана.

О.П.: Я сейчас увидел огромный отклик, сотни людей мне позвонили, написали, сказали: молодец, правильно. Концепции РПЦ я, конечно, вред принес. Но если люди не попадут в жернова РПЦ, им только лучше будет. Я хочу объяснить, как у них все устроено, каким должен быть человек, чтобы считаться верующим.

О.П.: Да я вас умоляю. Представим гипотетическую ситуацию: чиновники в бане, стеклянная стена, воды моря в нее бьются, ты лежишь в парной. Вот один чиновник другому и говорит: вот я приезжал отдыхать в Янган Тау, а там, представляешь, храмик разваливается. А я взял и миллиончик на него пожертвовал. А другой ему говорит: молодец, успеваешь и о душе подумать. Это все понты, друг перед дружкой хвост распушить.

Народ ни во что не верит. Квартиру освящают, чтобы квартирка лучше продалась. Детей крестят, чтобы дети не болели. Это хорошо, чтобы дети не болели, я не против. Но должна же быть какая-то духовная нагрузка. В Церкви есть такая шутка, что мы обычно с прихожанами видимся два раза: один раз на крещении, второй — на отпевании. Народу это не нужно и неинтересно. Я не осуждаю народ: людей так воспитали, поставили в такую ситуацию. Но служить в этом невозможно: ты зажат между начальством, что еще можно потерпеть, но когда ты обращаешься к людям — давайте что-то доброе сделаем, давайте стены побелим, — то хоть бы один пришел. А вот когда подворачивается случай батюшку на колокольне повесить, тут вся деревня соберется. Потому что кровь мы любим. На танке прокатиться в чужую страну — вот это нам важно. А к хорошему призывать бесполезно, вы смотрите в глаза этих людей и видите сплошное безразличие.

О.П.: Это общая ситуация для всей РПЦ. Может, у меня это было ярко, но концепция везде такая. То, что Церковь наживается на прихожанах — не самая большая проблема, с которой сталкивается священник.

Вот есть женский монастырь. При монастыре сформировали детский театр, ездили по России. Детей 30 было, и им нужно было шить костюмы. В монастыре денег было завались. Монастырем руководила тетенька, которая в 90-е была сестрой одного из братков. Но свои деньги мы же на костюмы не будем тратить! Они нашли монахиню, она самая добрая, наверное, была из всех монахинь. Матушка шила-шила, и у нее произошло защемление седалищного нерва, отказали ноги. Так они стали матушку носить на руках и класть на пол. Она, лежа на полу, строчила эти костюмы, и дострочилась до того, что ее в принципе парализовало. Она лежала в келье в собственном дерьме, никому не нужная, и мы с батюшкой ходили ее причащать, и смрад стоял такой, что глаза слезились. Вот она, покорность, вот что Церковь от тебя требует.

Проблема не в том, что надо священнику поклониться и руку поцеловать. Это очень жесткая организация. Сколько у нас политзаключенных, 400-500 за два года войны, которых выхватили ни за что, из-за их политических взглядов? (По данным ОВД-инфо (в российском списке «иноагентов»), с 2022 по 2024 год фигурантами политических дел стали 1305 человек — Би-би-си). Я в Церкви столько же поломанных судеб насмотрелся, а эти люди никаких позиций не выражали, никому не угрожали. Просто, знаете, удовольствие получают от того, что людей ломают через колено.

Вы спрашиваете, зачем вы, отец Петр, это организовали. Намекаете, что я хочу себе кусочек тщеславия отхватить. Если бы вы видели это дерьмо, в котором люди умирают…