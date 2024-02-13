Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах границы(1)
По сообщению из Еревана, ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции. Четверо военных убиты, один человек ранен. Баку заявляет, что ответил на обстрел со стороны Армении, пишет DW.
стороны Азербайджана утром во вторник, 13 февраля. „В результате открытого со стороны ВС Азербайджана огня в направлении Неркин Ханд (село на юге Армении. - Ред.) четверо военнослужащих ВС Армении погибли“, - сообщила пресс-служба Минобороны в Ереване.
Начиная с 05.30 утра по местному времени, подразделения азербайджанский вооруженных сил вели огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, добавили в министерстве, уточнив, что еще один военнослужащий ранен, его жизнь вне опасности.
Операция „Возмездие“ Азербайджана
Государственная пограничная служба Азербайджана в свою очередь заявила об операции „Возмездие“ в ответ на „провокацию“ с армянской стороны. „Подразделения Госпогранслужбы 13 февраля провели операцию „Возмездие“ в ответ на провокацию, совершенную вчера со стороны ВС Армении. В результате операции боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера были обстреляны наши солдаты, был полностью уничтожен, а боевые позиции подавлены“, - говорится в сообщении погранслужбы Азербайджана.
Накануне ведомство сообщило, что подразделения ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в направлении границы, вследствие чего был ранен пограничник, уточняет „Интерфакс“. Баку возложило полную ответственность за произошедшее на военно-политическое руководство Армении.
Ереван призывает Баку не давать поводов для эскалаций
Власти Армении призывали Азербайджан „воздержаться от дестабилизирующих ситуацию шагов и вернуться к переговорам“. „Мы решительно осуждаем эти действия Азербайджана, прибегающего к военным провокациям, призываем воздержаться от шагов, дестабилизирующих ситуацию, и вернуться к переговорам. Еще раз подтверждаем озвученные ранее предложения армянской стороны по реализации надежных мер, направленных на повышение безопасности границ“, - отмечается в заявлении МИД Армении от 13 февраля.
В министерстве подчеркнули, что накануне Ереван выразил готовность расследовать сообщения Баку о нарушении режима перемирия, в результате которого азербайджанский военный получил ранение, однако „сегодня утром азербайджанская сторона осуществила агрессивные действия“. МИД Армении считает, что тем самым Азербайджан „ищет поводы для эскалаций на границе“.