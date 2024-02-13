Сенат США во второй раз одобрил законопроект о военной помощи Украине. Спикер палаты представителей заявил, что не вынесет его на голосование

Из трансляции голосования в сенате следует, что в поддержку законопроекта было отдано 70 голосов, против — 29 голосов, пишет „Медуза“.

Однако накануне вечером спикер палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал законопроект за то, что из него исключили бюджет на укрепление границы США с Мексикой, и «дал понять», что не вынесет его на голосование, пишет The Hill.

«В отсутствие каких-либо изменений в пограничной политике со стороны сената, палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по собственной воле», — цитирует Джонсона The Hill. Ранее он, как отмечает Reuters, предлагал разделить законопроект на отдельные пакеты.

Когда состоится голосование палаты представителей, неизвестно.

Конгресс США с прошлого года не может одобрить выделение Украине пакета военной помощи на сумму около 60 миллиардов долларов из-за внутриполитических разногласий. Принятию законопроекта, в который, помимо помощи Украине, входит также помощь Израилю (около 14 миллиардов долларов) и Тайваню (около пяти миллиардов долларов), противятся представители Республиканской партии.

5 февраля сенат представил первую версию законопроекта, в который вместе с помощью Украине, Израилю и Тайваню входил бюджет на укрепление границы США с Мексикой. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал документ „мертворожденным“ и заявил, что предложенные в нем меры по безопасности границ США недостаточны. Против выступил и выдвигающийся в президенты Дональд Трамп. 7 февраля республиканцы в палате представителей заблокировали документ. После этого сенаторы представили вторую версию, из которой был исключен бюджет на укрепление южных границ США.