Брошенные автомобили в Нарве законно сложно убрать с улиц

Дмитрий Дьяков, юрист-заведующий Службы охраны порядка горуправы Нарвы напомнил, что, останавливая или паркуя свой автомобиль, водитель должен руководствоваться требованиями временных или постоянных дорожных знаков и положениями Закона о дорожном движении. Основные запреты на остановку или стоянку установлены статьями 20 и 21. „Закон не ограничивает максимальную продолжительность времени, в течение которого автомобиль может быть припаркован на одном месте без движения, - рассказал Дьяков. - Если машина припаркована по правилам, доступ в нее ограничен, то полиция или местное самоуправление не имеют права начинать какое-либо производство в отношении собственника машины. Спущенные колеса (одно или все) не принимаются во внимание, как и наличие страховки и регистрации. На автомобиле без страховки и/или регистрации запрещено движение, но на стоянку ограничений нет“.

По словам Дмитрия Дьякова, автомобиль перемещается на охраняемую стоянку, например, в случае если он припаркован таким образом, что представляет опасность для других участников дорожного движения или создает существенные помехи дорожному движению, причиняет вред дороге или зеленой зоне. Также если находится в запрещенном месте и мешает выполнению работ по содержанию в порядке дороги, озеленительной зоны, строений или сооружений, стоит на полосе движения для транспортных средств общего пользования. Есть и другие случаи, но обычно заброшенные машины стоят во дворах.

"Случаев принудительного перемещения автомобилей в Нарве было несколько десятков за прошлый год. „Но все они связаны с нарушением требований стационарных или временных дорожных знаков при наличии дополнительной таблички, обозначающей эвакуацию в случае нарушений,“ - уточнил Дьяков.

Возможно, когда введут автоналог, владельцы этих машин найдутся, чтобы не остаться должными государству просто так. Но по словам горожан, иногда кто-то оставляет машину, потому что попадает в тюрьму, надолго уезжает из страны и т.п.