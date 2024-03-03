Эстонский Экспресс
03.03.2024, 17:04

„Двадцать лет назад сказали, что ID-карта бессрочная, а ее пришлось менять уже четыре раза!“ Самая пожилая эстонка живет в Раквере

 (3)
В феврале ей исполнилось 110 лет

Аапо Пукк пишет портрет самой старой эстонки — Оттилие-Армильде Тиннури, которой 3 февраля исполнилось 110 лет.

Что происходило в 1914 году? Был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд, началась Первая мировая война. Йоханнес Пяэсуке снял первый эстонский художественный фильм „Охота на медведя в Пярнумаа“. А 3 февраля 1914 года в Вирумаа родилась голубоглазая девочка, которую назвали Оттилие-Армильде.

Я дарю Оттилие цветы, и именинница очень нежно прикасается к ним своими тонкими хрупкими пальцами.

„Уже 3 февраля?“

Она вопросительно поднимает глаза и снова опускается на подушки.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии