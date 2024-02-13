На границе в Лухамаа и Койдула очереди из грузовиков стали еще больше: через Нарву больше не проехать

С 1 февраля пограничный переход Нарва-Ивангород закрыт для всех транспортных средств в обоих направлениях. Все автомобили, желающие попасть в Россию, направляются на южную эстонско-российскую границу, в связи с чем нагрузка на пограничные пункты Лухамаа и Койдула значительно возросла.

„Электронное время ожидания быстро заполняется, а очереди для грузовиков уже превышают две недели, - рассказывает Урсула Риймаа, заместитель генерального директора МТА по таможенным вопросам. - С эстонской стороны обеспечивается беспрепятственный процесс пересечения границы, но с российской стороны, похоже, в настоящее время нет возможности ответить тем же“.

Например, на 13 февраля, время ожидания в очереди по предварительному бронированию для грузового транспорта на погранпункте в Койдула, по данным сервиса GoSwift, составляло шесть часов, а в живой очереди - до шести суток. При этом ближайшее время бронирования - 3 марта. В очереди на 16:00 вторника, 13 февраля, здесь находился 431 грузовик. В Лухамаа время ожидания для грузовиков в живой очереди в этот день - до семи суток, задержка по предварительному бронированию - до часу, всего в очереди - 502 грузовика.