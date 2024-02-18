Все болезни от бедности? Как финансовый стресс влияет на наше здоровье

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Королевского колледжа Лондона изучили, как различные виды хронического стресса влияют на маркеры в группе пожилых людей. В исследовании, которое длилось четыре года, с 2008 по 2012 год, приняли участие около 5 000 человек старше 50 лет обоих полов. Были выделены три группы, которые были обозначены как люди с низким, средним и высоким риском для здоровья. Команда использовала сложный статистический метод — анализ латентного профиля — и изучила, как предыдущее воздействие стрессовых ситуаций может повлиять на потенциальный переход людей в группу высокого риска.