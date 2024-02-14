За рубежом
14.02.2024, 08:20

„Никто в Украине не ненавидит россиян так, как жители Мариуполя!“ Почему десятки тысяч россиян переезжают в раздираемый войной Мариуполь?

 

Оккупированный россиянами Мариуполь, откуда уезжают украинцы и куда приезжают россияне, уже полтора года переживает настоящий бум недвижимости.

Когда россияне захватили Мариуполь, российские власти начали проводить там восстановительные работы. Они начали строить новые дома, ремонтировать те, которые можно было отремонтировать, и сносить те, которые сильно пострадали от снарядов и авиабомб. По данным ООН, в боях за Мариуполь в 2022 году в городе было разрушено 90% многоквартирных домов и 60% частных домов.

Уже в мае 2022 года на российском телевидении показывали репортажи о том, что россияне начали скупать квартиры и дома в Мариуполе. Россияне считают, что Мариуполь пережил самое худшее и скоро станет туристическим центром России, „новым Крымом“, и военных действий опасаться больше не стоит.

RusDelfi
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