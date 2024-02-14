14.02.2024, 08:20
„Никто в Украине не ненавидит россиян так, как жители Мариуполя!“ Почему десятки тысяч россиян переезжают в раздираемый войной Мариуполь?
Оккупированный россиянами Мариуполь, откуда уезжают украинцы и куда приезжают россияне, уже полтора года переживает настоящий бум недвижимости.
Когда россияне захватили Мариуполь, российские власти начали проводить там восстановительные работы. Они начали строить новые дома, ремонтировать те, которые можно было отремонтировать, и сносить те, которые сильно пострадали от снарядов и авиабомб. По данным ООН, в боях за Мариуполь в 2022 году в городе было разрушено 90% многоквартирных домов и 60% частных домов.