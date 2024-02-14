„Никто в Украине не ненавидит россиян так, как жители Мариуполя!“ Почему десятки тысяч россиян переезжают в раздираемый войной Мариуполь?

Когда россияне захватили Мариуполь, российские власти начали проводить там восстановительные работы. Они начали строить новые дома, ремонтировать те, которые можно было отремонтировать, и сносить те, которые сильно пострадали от снарядов и авиабомб. По данным ООН, в боях за Мариуполь в 2022 году в городе было разрушено 90% многоквартирных домов и 60% частных домов.