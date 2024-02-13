МНЕНИЕ | Путин у Карлсона, смешной и страшный

Путин и пиарщики

В период работы на ВВС я участвовал в орга низации интервью российского президента сэру Дэви ду Фросту. Я задавал Владимиру Пут ину вопросы на е го многочасовых пресс-конференциях и, сидя в аудитории, слушал его речи на различных международных форумах. Я и коллеги видели: в т ечение многих ле т он и его команда делали все, чтобы полностью овладеть приемами современных коммуникаций. Путин и его свита уделяли много внимания и содержанию, и форме подачи своих идей. Они хотели выглядеть собранным, всезнающим и многоликим - в зависимости от аудитории, к которой обращались. Для этого нанимались ведущая PR-компания Ketchum и экс-журналист ВВС Ангус Роксборо. Средства на медийную „упаковку“ все более жестокой путинской диктатуры никто не жалел.

Путин, который беседовал с удивленным, растерянным и, в конечном счете, раздраженным Такером Карлсоном - это совершенно другой Путин, продукт десяти лет войны, бесконечной лести и ковидной изоляции. Ему глубоко безразлична и целевая аудитория интервью, и журналист, готовый прислушаться и поверить ему, и российские граждане, которых несколько дней потчевали мельчайшими деталями визита Такера Карлсона в Москву. Их особенно жалко. Вдумайтесь: в сто пятьдесят девятый раз прослушать краткий курс истории России по версии пожизненного президента и узнать только то, что все менее нравящаяся им война будет продолжаться столько, сколько он посчитает нужным.

"Папочка" Богдана Хмельницкого

Нет, Путин, разумеется, прочитал содержание "папочек" из СВР про изоляционистские настроения в Республиканской партии США, Дональда Трампа, готового сказать НАТО "до свидания" и Байдена, страдающего начальной стадией деменции. То есть, с тем, что и так можно узнать из СМИ. То, что он лгал - например, о службе в Первом главном (разведывательном) управлении КГБ - тоже не новость. Проблема Путина, причем с точки зрения его же собственных целей, в том, что стратегию интервью очевидно вырабатывал он сам, без участия кетчумов, росксоборо и даже, кажется, песковых. Потому что ни один человек, желающий такую специфическую аудиторию, как сторонники Трампа, в чем-то убедить, не станет грузить ее бесконечными рассказами о хане Батые, Богдане Хмельницком и даже данцигском вопросе. Американская публика, увы, плохо знакома с мировой историей, а такое нагромождение имен и фактов могло вызвать у нее только одну реакцию - скуку и желание отключиться. Те, кто продолжил смотреть, увидели, как Путин унижает их любимого ведущего упорным нежеланием прямо ответить на (не очень острые) вопросы плюс хамским напоминанием, что Карлсон просился в молодости на работу в ЦРУ, но не прошел конкурс. Зрители Такера Карлсона буквально боготворят его, а Путин им: "Смотрите, и ваш любимчик хотел встать в ряды ненавистного вам "глубинного государства". И все только потому, что Карлсон пытался робко вставить хоть какой-то вопрос и, что еще важнее, умолить Путина хоть как-то упорядочить и сократить затянувшийся исторический экскурс.