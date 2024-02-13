„Флора“ пополнилась игроком юношеской сборной Эстонии с интересной биографией

Мама Цекредзи – эстонка, которая переехала в Швецию в 18 лет и встретила там своего будущего мужа-македонца, который также переехал в Швецию со своей семьей из Северной Македонии в 18 лет. „Они познакомились в Швеции, сначала жили в Несшё, а затем переехали в Стокгольм, где родились я и мои братья. Поскольку моя мама приехала в Швецию одна, а отец приехал со своей семьей, моя мама выучила македонский язык, и он также стал нашим родным языком. Я знаю несколько слов на эстонском и могу понять, о чем идет речь, слушая длинный разговор. Игра в Эстонии дает мне хорошую возможность выучить эстонский язык“, — рассказал о своем семейном происхождении новичок клуба.

Цекредзи – атакующий центральный полузащитник. „Своими сильными сторонами я считаю хорошую игру правой ногой, игру в пас, умение передвигать мяч выше, а также эффективно использовать ограниченное пространство в полузащите. Первые игры покажут, как я адаптируюсь к уровню Премиум-лиги и какие качества и навыки нужно развивать больше всего“, — сказал футболист.

„Первые недели во „Флоре“ прошли великолепно! Мне очень нравится, как игроки общаются друг с другом и взаимно мотивируют друг друга быть лучшими. Еще мне очень нравятся тренеры и обслуживающий персонал команды, — описал Цекредзи свои первые впечатления от нового клуба. — Меня прекрасно приняли в команде, показали и объяснили, какого поведения ждут от игроков на поле и за его пределами“.

„Цекредзи - выходец из хорошей среды, выросший сначала в молодежной команде „Хаммарбю“, а затем в „Броммапойкарне“. Он качественный игрок, получивший хорошее футбольное образование. Поскольку игрок происходит из другого футбольного культурного пространства, он принесет нам другую энергию и креативность“, — сказал в пресс-релизе главный тренер „Флоры“ Норберт Хурт.

Оливер — средний из трех братьев: старший работает продавцом автомобилей, а младший тоже футболист. На вопрос, играет ли его младший брат лучше его, полузащитник с улыбкой ответил: „Ну, посмотрим! Сейчас нет, но, возможно, через несколько лет!“

Цекредзи начал заниматься футболом в молодежной системе стокгольмского клуба „Хаммарбю“, где играл до 16 лет. Затем он перешел в „Броммапойкарна“, где последние два сезона представлял молодежные команды клуба U17 и U19. Цекредзи признается, что не стал подписывать профессиональный контракт с „Броммапойкарна“, но ему поступали интересные предложения для продолжения карьеры как от шведских, так и от зарубежных клубов. Выбор пал на „Флору“, и сегодня у игрока профессиональный контракт с 15-кратным чемпионом Эстонии. „На меня повлиял образ мышления „Флоры“ и то, как они развивают молодых игроков. Я решил, что „Флора“ — лучший выбор для меня, и решил покинуть Броммапойкарна“, — объяснил он.

На международном уровне Цекредзи мог представлять Эстонию, Швецию и Македонию, но на уровне молодежных команд выбрал Эстонию. На сегодняшний день он провел в общей сложности 17 матчей за молодежные сборные U19 (7/2), U17 (7/0) и U15 (3/0). „Эстонский футбольный союз был первым, кто предложил мне играть за молодежную сборную, и я с радостью согласился. Мне нравится играть за Эстонию, это большая честь! В январе меня также пригласили сыграть за главную сборную Эстонии, но, к сожалению, я не смог поехать. В следующий раз, когда мне поступит приглашение, я обязательно им воспользуюсь“, — пообещал полузащитник.

Новый игрок „Флоры“ с нетерпением ждет начала сезона Премиум-лиги. „Я хочу помогать команде как можно больше. Самые главные цели - выиграть Суперкубок, чемпионский титул и пройти как можно дальше в еврокубках. У нас много молодых игроков, которые адаптируются и учатся на поле, в команде отличная атмосфера, — сказал Цекредзи. — Это будет длинный и интересный сезон. Я верю, что мы сможем добиться хороших результатов, и приглашаю всех болельщиков клуба поддержать нас“.

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