Правда ли, что в Европе появился новый способ захоронения, при котором тела заливают прозрачной смолой?

В большинстве указанных выше публикаций вирусный снимок тела старушки внутри прозрачного куба представляет собой не самостоятельное фото, а скриншот твита блогера Chris Ray Gun (944 000 просмотров), однако автор фотографии — не он. При помощи обратного поиска по изображению можно выяснить, что впервые фото было опубликовано 19 июня 2023 года другим пользователем соцсети X под ником Free Willie Urqs . «Покрытие близких акриловой смолой отлично подошло для бабушки», — говорилось в твите. Тот пост набрал менее 5000 просмотров, а вирусным стал почти такой же, который автор выложил спустя несколько минут, — он получил уже 387 000 просмотров.

Фактчекеры Snopes дополнительно проверили картинку с помощью разных сервисов по обнаружению сгенерированнных искусственным интеллектом изображений: Hive AI Detector , Illuminarty.ai и Fake Image Detector — все они с высокой степенью вероятности подтвердили, что снимок создан нейросетью. Косвенные доказательства, как это нередко бывает в подобных случаях, можно обнаружить самостоятельно — например, у «похороненной» в акриле бабушки как будто есть лишние пальцы, которые к тому же неестественно искривлены (хотя в этом случае дефекты снимка можно объяснить искажением отражения).

Созданное с помощью фоторедактора изображение стало популярным и вышло за пределы соцсети X, утратив первоначальный контекст, поэтому им заинтересовались иностранные фактчекеры. Так, журналист Snopes связался с Free Willie Urqs и попросил его описать процесс создания картинки. „Могу ответить за себя, но не могу сказать, что Келли Порт использовал для создания оригинального изображения. Мои изменения были сделаны в новой бета-версии Photoshop с генеративным ИИ“, — объяснил автор и в качестве доказательства привёл скриншот из программы.

То есть уже можно сделать вывод, что исходный снимок был отредактирован — вместо пса Free Willie Urqs прифотошопил старушку. Причём спустя некоторое время блогер опубликовал две новые картинки, на которых были изменены положения кистей и пальцев женщины и добавлен щенок.

Твиты Free Willie Urqs были написаны в качестве комментариев к посту Келли Порта — специалиста по визуальным эффектам, работавшего над голливудскими блокбастерами, среди которых «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Нет пути домой». 18 июня Порт опубликовал похожий снимок, на котором в кубе вместо старушки находилась огромная собака. Изображение сопровождала подпись: «Покрытие любимых акриловой смолой — отличный подарок на День отца!» Твит набрал 12,5 млн просмотров. Присланную в комментариях версию со старушкой Порт прокомментировал так: «Из бабушки получился отличный журнальный столик!»

И хотя разошедшееся в 2023–2024-х годах фото ненастоящее, идея сохранять мертвецов в прозрачных кубах не нова. Ещё в декабре 1903 года подобный метод сохранения тел умерших запатентовал Йозеф Карвовский, живший в США «подданный царя России». «Цель [изобретения] — создание средств, с помощью которых труп можно герметично заключить в кусок прозрачного стекла, что позволяет исключить доступ воздуха к трупу и сохранить его на неопределённый срок в идеальном и похожем на жизнь состоянии, чтобы он не разлагался и всегда имел живой вид», — говорилось в заявке. При этом Карвовский не предоставил патентному бюро образцов.

Что касается недавно появившихся и пока не ставших широко распространёнными в Европе методов обращения с телом умершего, то существует водная кремация (она же ресомация). Как объясняет BBC, для разрушения человеческих останков с помощью этой технологии используется смесь гидроксида калия и воды, что считается более экологичной альтернативой сжиганию. Через четыре часа от тела остаются только кости, их измельчают в порошок, а затем возвращают близким в урне. Ресомацию применяют в Канаде, Южной Африке и многих штатах США; летом 2023 года сообщалось, что она станет доступна в Великобритании.

Таким образом, в Европе не набирает популярность создание журнальных столиков из умерших людей. Вирусный снимок старушки в прозрачном кубе был создан при помощи нейросети как пародия на работу специалиста по визуальным эффектам. Со временем картинку стали распространять без контекста, в результате чего родилась вызвавшая массовое возмущение история про набирающий популярность способ захоронения.

Итог: Неправда