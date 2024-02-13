Правда ли, что в Европе появился новый способ захоронения, при котором тела заливают прозрачной смолой?
Несколько месяцев возмущённые интернет-пользователи публикуют посты, в которых утверждают, что европейцы якобы начали делать столики из покойников. Мы проверили, действительно ли в Европе практикуют такой метод погребения усопших.
Публикации о «людоедских нравах» жителей Европы в отношении умерших родственников стали расходиться в русскоязычном сегменте интернета ещё летом 2023 года, но новые посты на эту тему появлялись и в феврале 2024-го. Сообщается, будто в неназванных странах в последние годы набирает популярность необычный способ захоронения умерших: вместо погребения или кремации трупы заливают прозрачной смолой, а получившиеся кубы используют в качестве журнальных столиков. При этом в записях приводится фото семьи, которая таким образом якобы поступила с телом своей умершей бабушки. «У них нет почтения даже к своим предкам, которым не дают нормально упокоиться», — комментируют новость авторы подобных постов. Нашлись у этого метода и сторонники — они считают, что так можно лучше сохранить память об умершем человеке и иметь с ним некоторую физическую связь.
О необычном способе захоронения, якобы набирающем популярность в Европе, писали, например, Telegram-каналы «Охотник на связи» (36 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Рассвет» (дважды: 29 000 и 20 000), «Пробуждающий мир» (20 000), «Хроники прошлого» (дважды: 12 000 и 7000), «Тайный замысел» (12 000) и другие (примеры тут, тут и тут). Записи на эту тему набирали сотни тысяч просмотров в пабликах во «ВКонтакте» (тут, тут, тут, тут и тут), также они встречаются в «Одноклассниках» и Instagram*, на сайтах некоторых СМИ и на развлекательных ресурсах. В Рунет новость о новом виде похоронного обряда пришла из англоязычного сегмента Сети, где подобные публикации собирали десятки миллионов просмотров и тысяч лайков в Facebook, Instagram, X и TikTok.
В большинстве указанных выше публикаций вирусный снимок тела старушки внутри прозрачного куба представляет собой не самостоятельное фото, а скриншот твита блогера Chris Ray Gun (944 000 просмотров), однако автор фотографии — не он. При помощи обратного поиска по изображению можно выяснить, что впервые фото было опубликовано 19 июня 2023 года другим пользователем соцсети X под ником Free Willie Urqs. «Покрытие близких акриловой смолой отлично подошло для бабушки», — говорилось в твите. Тот пост набрал менее 5000 просмотров, а вирусным стал почти такой же, который автор выложил спустя несколько минут, — он получил уже 387 000 просмотров.
Твиты Free Willie Urqs были написаны в качестве комментариев к посту Келли Порта — специалиста по визуальным эффектам, работавшего над голливудскими блокбастерами, среди которых «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Нет пути домой». 18 июня Порт опубликовал похожий снимок, на котором в кубе вместо старушки находилась огромная собака. Изображение сопровождала подпись: «Покрытие любимых акриловой смолой — отличный подарок на День отца!» Твит набрал 12,5 млн просмотров. Присланную в комментариях версию со старушкой Порт прокомментировал так: «Из бабушки получился отличный журнальный столик!»
То есть уже можно сделать вывод, что исходный снимок был отредактирован — вместо пса Free Willie Urqs прифотошопил старушку. Причём спустя некоторое время блогер опубликовал две новые картинки, на которых были изменены положения кистей и пальцев женщины и добавлен щенок.
Созданное с помощью фоторедактора изображение стало популярным и вышло за пределы соцсети X, утратив первоначальный контекст, поэтому им заинтересовались иностранные фактчекеры. Так, журналист Snopes связался с Free Willie Urqs и попросил его описать процесс создания картинки. „Могу ответить за себя, но не могу сказать, что Келли Порт использовал для создания оригинального изображения. Мои изменения были сделаны в новой бета-версии Photoshop с генеративным ИИ“, — объяснил автор и в качестве доказательства привёл скриншот из программы.
Фактчекеры Snopes дополнительно проверили картинку с помощью разных сервисов по обнаружению сгенерированнных искусственным интеллектом изображений: Hive AI Detector, Illuminarty.ai и Fake Image Detector — все они с высокой степенью вероятности подтвердили, что снимок создан нейросетью. Косвенные доказательства, как это нередко бывает в подобных случаях, можно обнаружить самостоятельно — например, у «похороненной» в акриле бабушки как будто есть лишние пальцы, которые к тому же неестественно искривлены (хотя в этом случае дефекты снимка можно объяснить искажением отражения).
И хотя разошедшееся в 2023–2024-х годах фото ненастоящее, идея сохранять мертвецов в прозрачных кубах не нова. Ещё в декабре 1903 года подобный метод сохранения тел умерших запатентовал Йозеф Карвовский, живший в США «подданный царя России». «Цель [изобретения] — создание средств, с помощью которых труп можно герметично заключить в кусок прозрачного стекла, что позволяет исключить доступ воздуха к трупу и сохранить его на неопределённый срок в идеальном и похожем на жизнь состоянии, чтобы он не разлагался и всегда имел живой вид», — говорилось в заявке. При этом Карвовский не предоставил патентному бюро образцов.
Что касается недавно появившихся и пока не ставших широко распространёнными в Европе методов обращения с телом умершего, то существует водная кремация (она же ресомация). Как объясняет BBC, для разрушения человеческих останков с помощью этой технологии используется смесь гидроксида калия и воды, что считается более экологичной альтернативой сжиганию. Через четыре часа от тела остаются только кости, их измельчают в порошок, а затем возвращают близким в урне. Ресомацию применяют в Канаде, Южной Африке и многих штатах США; летом 2023 года сообщалось, что она станет доступна в Великобритании.
Таким образом, в Европе не набирает популярность создание журнальных столиков из умерших людей. Вирусный снимок старушки в прозрачном кубе был создан при помощи нейросети как пародия на работу специалиста по визуальным эффектам. Со временем картинку стали распространять без контекста, в результате чего родилась вызвавшая массовое возмущение история про набирающий популярность способ захоронения.
Итог: Неправда