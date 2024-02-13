ОТ РЕДАКЦИИ | Коррупция среди центристов велика, но о смене власти в Таллинне говорить пока рано

Стремительный распад фракции центристов в Рийгикогу вдохнул надежду в социал-демократов и членов партии Isamaa, которой многие прочили исчезновение и которая сумела восстать как феникс из пепла и даже поднять свой рейтинг. Те и другие на выборах 2023 года показали достаточно слабый результат. И почувствовали себя увереннее, когда к социал-демократам присоединилось четыре бывших центриста, а к Isamaa примкнули трое. Мария Юферева-Скуратовски сделала свой выбор к пользу реформистов, несмотря на то, что много лет подряд последовательно их критиковала. Такие партийные перебежки и моментальная смена политических взглядов убедили остальные партии, что все возможно не только на Тоомпеа, но и в Таллиннском горсобрании, где так же можно ожидать смену власти.

Однако обвинение Тыниса Мёльдера в получении взяток показывает, что это палка о двух концах. Разумеется, ни одна партия не откажется от дополнительных голосов в Рийгикогу, но нужно хорошенько понимать, что за Центристской партией, особенно в Таллинне, на протяжении последних 20 с лишним лет тянется тень коррупции. Такие обвинения могут серьезно ударить по репутации партий, куда перешли бывшие центристы, и вместо выгоды эти партии будут довольствоваться пирровой победой. Isamaa, которую возглавил Урмас Рейнсалу, сумела поднять свой рейтинг популярности, но скандалы среди центристов, в том числе бывших, могут серьезно повредить ее репутации, несмотря на то, что Тынис Мёльдер сразу, после предъявления ему обвинения в коррупции, вышел из партии.