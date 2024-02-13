В Нарве планируют открыть новый спортклуб с абонементом за 19 евро в месяц

Действующий по системе самообслуживания спортклуб Gym! станет новым арендатором коммерческого и офисного здания Kerese Keskus.

„Благодаря Gym! в распоряжении жителей Нарвы появится качественный, хорошо оборудованный и всегда открытый спортклуб, где посетители найдут все необходимое для тренировок за абонентскую плату всего 19 евро в месяц. Я уверен, что таким образом мы предложим всему местному сообществу отличную ценность и возможности для поддержания активного образа жизни“, – отметил исполнительный директор Gym Eesti Атс Лахи.

По слова исполнительного директора Kerese Keskus Аннели Мянд, планируется существенно нарастить объем предлагаемых в центре услуг красоты и здоровья: „Уже сейчас Kerese Keskus предлагает широкий ассортимент услуг для здоровья, а высококлассный спортивный клуб занимает в этой концепции важное место, и местные жители с нетерпением ждут его появления“.

Gym! – сеть работающих по системе самообслуживания 24/7 спортклубов, представленная в Эстонии и Латвии. В общей сложности в нее входит 12 клубов – восемь в Эстонии и четыре в Латвии. В этом году в обеих странах планируется открытие еще нескольких клубов.

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