В Нарве планируют открыть новый спортклуб с абонементом за 19 евро в месяц(2)
В нарвском Kerese Keskus появится современный спортклуб. Он откроется не позднее осени этого года. Современный спортивный зал площадью 800 квадратных метров будет работать для посетителей круглосуточно.
Действующий по системе самообслуживания спортклуб Gym! станет новым арендатором коммерческого и офисного здания Kerese Keskus.
„Благодаря Gym! в распоряжении жителей Нарвы появится качественный, хорошо оборудованный и всегда открытый спортклуб, где посетители найдут все необходимое для тренировок за абонентскую плату всего 19 евро в месяц. Я уверен, что таким образом мы предложим всему местному сообществу отличную ценность и возможности для поддержания активного образа жизни“, – отметил исполнительный директор Gym Eesti Атс Лахи.
По слова исполнительного директора Kerese Keskus Аннели Мянд, планируется существенно нарастить объем предлагаемых в центре услуг красоты и здоровья: „Уже сейчас Kerese Keskus предлагает широкий ассортимент услуг для здоровья, а высококлассный спортивный клуб занимает в этой концепции важное место, и местные жители с нетерпением ждут его появления“.
Gym! – сеть работающих по системе самообслуживания 24/7 спортклубов, представленная в Эстонии и Латвии. В общей сложности в нее входит 12 клубов – восемь в Эстонии и четыре в Латвии. В этом году в обеих странах планируется открытие еще нескольких клубов.
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