МНЕНИЕ | Нарве нужно больше заниматься вопросами культуры и спорта

Вице-мэр поможет развивать сферу образования в нашем городе более эффективно, более оперативно и четко. Отдел культуры в таком случае мог бы больше времени уделять вопросам непосредственно культуры, спорта, молодежи.

Новый вице-мэр должен стать тем человеком, к которому горожане могли бы обращаться по вопросам, связанным с образованием. В том числе — с закрытием школ или детских садов. Нужен конкретный чиновник, который четко отслеживал бы подобные моменты и мог объяснить людям все детали, чтобы не возникало лишних эмоций и скандалов.

В целом вице-мэр, я уверен, мог бы помочь нарвским школам в самых разных ситуациях. Так, в очередной раз напомню о школе Паю, которая располагается в старом здании, откуда детей и учителей необходимо перевести хотя бы в какие-то временные помещения. Надеюсь, такой процесс мог бы запустить и ускорить вице-мэр по вопросам образования.

Насколько я знаю, Нарва — единственное в Эстонии местное самоуправление, в котором нет такой должности. И полагаю, Нарвское городское собрание должно решить этот вопрос — с подачи мэра Яана Тоотса.

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