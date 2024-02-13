МНЕНИЕ | Мануэла Пихлап: правительство дало добро на разрушение дорог

Правительство недавно одобрило новую государственную программу эксплуатации дорог, а заодно предопределило спад экономики Эстонии, отставание в развитии сельских регионов и безопасности дорожного движения. Ещё несколько лет назад сфера дорожного строительства развивалась, так как выделяемых на это сумм вполне хватало. Теперь же мы видим, что даже поддержание состояния дорог на прежнем уровне, не говоря уже о его улучшении, нам не по силам. Предусмотренных программой эксплуатации дорог средств хватит на то, чтобы покрыть лишь половину потребностей, это значит, что скоро на дорогах появятся многочисленные новые колдобины и неровности. Резкое сокращение финансирования также означает, что строительство четырехполосных шоссе откладывается надолго, а Эстония нарушит данное Еврокомиссии обещание построить их к 2030 году. Быстрое и удобное сообщение с Тарту, Пярну и Нарвой, которое ещё недавно казалось реальным, опять становится несбыточной мечтой.