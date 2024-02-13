ЧМ по плаванию: Крегор Цирк вышел в полуфинал с лучшим временем и выполнил олимпийский норматив

Крегор Цирк преодолел дистанцию за 1.55,58, улучшив рекорд Эстонии двухлетней давности на четыре сотых секунды.

„У меня нет слов, — сказал Цирк в пресс-релизе Эстонской федерации плавания. — Во время заплыва я не ожидал, что буду плыть так быстро, но результат удивительный“.

Эстонец доминировал в предварительных заплывах, опередив спортсмена, занявшего второе место в общем зачете, более чем на полсекунды.

Цирк уже думает о вечернем полуфинале: „Сейчас важно начать процесс восстановления, потому что заплыв на 200 м баттерфляем — это непросто, и вечером нужно быть еще быстрее“.

Показанный Грегором Цирком результат гарантировал ему путевку на Олимпиаду в Париж, так как он выполнил олимпийский норматив А.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .