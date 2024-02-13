Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси

„Сегодня, во время одного из своих регулярных заседаний, Совет ИИХФ рассмотрел текущие риски для безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Беларуси к соревнованиям под эгидой ИИХФ.

Основываясь на тщательном анализе, Совет IIHF пришёл к выводу, что по-прежнему небезопасно возвращать российскую и белорусскую команды обратно к международным турнирам. Таким образом, Россия и Беларусь не примут участия в предстоящих соревнованиях сезона-2024/2025. Это решение также будет распространяться на сборную Беларуси.

Как это делалось на протяжении последних лет, Совет IIHF продолжит следить за ситуацией, в мае 2025 года на заседании IIHF вновь будет рассмотрен вопрос о возможном возвращении вышеупомянутых стран“, — говорится на официальном сайте организации.

Обе сборные пропустят чемпионат мира-2024. Беларусь также дисквалифицирована с отбораa на Олимпиаду-2026.

В решающем раунде олимпийской квалификации Беларусь может заменить Венгрия, которая является самой рейтинговой сборной среди выбывших из квалификации команд.

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