За рубежом
12.02.2024, 20:39

Мощный пожар уничтожил крупнейший аквапарк Швеции

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Флаг швеции. Иллюстративное фото.
Флаг швеции. Иллюстративное фото.
ФОТО: rarrarorro | Shutterstock

Мощный пожар уничтожили крупнейший аквапарк Швеции стоимостью 1,2 миллиарда долларов, пишет Униан со ссылкой на Reuters. Объект находился на стадии строительства, поэтому посетителей в аквапарке не было.

Инцидент произошел в городе Гетеборг, на западе Швеции. По словам очевидцев и спасательных служб, в понедельник в недостроенном парке развлечений вспыхнул мощный пожар, охвативший открытые водные горки и связанные с ними сооружения. Уже потом произошла серия взрывов.

Утверждается, что посетителей в парке не было, ведь он еще находится на стадии строительства. Открытие планировалось лишь на середину текущего года. По данным Apnews, сейчас известно, что пострадали 12 человек - у них легкие ранения.

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