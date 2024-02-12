Мощный пожар уничтожил крупнейший аквапарк Швеции

Инцидент произошел в городе Гетеборг, на западе Швеции. По словам очевидцев и спасательных служб, в понедельник в недостроенном парке развлечений вспыхнул мощный пожар, охвативший открытые водные горки и связанные с ними сооружения. Уже потом произошла серия взрывов.

Утверждается, что посетителей в парке не было, ведь он еще находится на стадии строительства. Открытие планировалось лишь на середину текущего года. По данным Apnews, сейчас известно, что пострадали 12 человек - у них легкие ранения.

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