ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (719-й день) | В Молдове в районе границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника типа "Шахед"

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава региона Сергей Лысак. По его словам, за день по району ударили 18 дронов-камикадзе, также район трижды обстреляли из артиллерии.

Под удар попали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская общины.

Госпитализирована 73-летняя женщина, получившая осколочные ранения. Она в состоянии средней тяжести.

Разрушена агрофирма, повреждены около 20 частных домов и 11 хозяйственных сооружений, а также автомобили, газопроводы и высоковольтная линия.

В Украине создали общенациональную систему радиоэлектронной борьбы с иранскими беспилотниками „Шахед“, которые использует армия РФ

Как сообщает Forbes, система под названием „Покрова“ перегружает навигационные системы (например, GPS и ГЛОНАСС) шумом, заставляя их указывать неправильное местоположение.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, как отмечает Forbes, говорил о „Покрове“ в своей статье в ноябре 2023 года:

Возможности противодействия высокоточному оружию противника (управляемые ракеты, БПЛА) возрастают за счет развертывания общенациональной системы радиоэлектронной борьбы „Покрова“ с возможностью подмены поля спутниковой радионавигации („спуфинг“), подавления спутниковой радионавигации вдоль всей линии соприкосновения и на большей части территории Украины.

Залужный не сказал, когда „Покрова“ начала работать в Украине, но есть косвенные признаки того, что она запущена. Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали о том, что часть беспилотников „Шахед“, запущенных российскими войсками, сбили, а часть не достигла цели.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел первую ставку в обновленном составе

После отставки Валерия Залужного и замены военного руководства. Вот что пишет Зеленский:

Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.