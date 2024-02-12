ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (719-й день) | В Молдове в районе границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника типа "Шахед"
Подводим итоги очередного дня войны.
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава региона Сергей Лысак. По его словам, за день по району ударили 18 дронов-камикадзе, также район трижды обстреляли из артиллерии.
Под удар попали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская общины.
Госпитализирована 73-летняя женщина, получившая осколочные ранения. Она в состоянии средней тяжести.
Разрушена агрофирма, повреждены около 20 частных домов и 11 хозяйственных сооружений, а также автомобили, газопроводы и высоковольтная линия.
В Украине создали общенациональную систему радиоэлектронной борьбы с иранскими беспилотниками „Шахед“, которые использует армия РФ
Как сообщает Forbes, система под названием „Покрова“ перегружает навигационные системы (например, GPS и ГЛОНАСС) шумом, заставляя их указывать неправильное местоположение.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, как отмечает Forbes, говорил о „Покрове“ в своей статье в ноябре 2023 года:
Возможности противодействия высокоточному оружию противника (управляемые ракеты, БПЛА) возрастают за счет развертывания общенациональной системы радиоэлектронной борьбы „Покрова“ с возможностью подмены поля спутниковой радионавигации („спуфинг“), подавления спутниковой радионавигации вдоль всей линии соприкосновения и на большей части территории Украины.
Залужный не сказал, когда „Покрова“ начала работать в Украине, но есть косвенные признаки того, что она запущена. Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали о том, что часть беспилотников „Шахед“, запущенных российскими войсками, сбили, а часть не достигла цели.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел первую ставку в обновленном составе
После отставки Валерия Залужного и замены военного руководства. Вот что пишет Зеленский:
Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.
Доклады главкома Сырского и начальника Генерального штаба Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск.
Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ.
Доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.
Приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп.
В Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника типа «Шахед»
Сегодня во время обследования места падения фрагментов дрона саперы нашли боевую часть беспилотника, содержащую около 50 килограммов взрывчатого вещества.
Взрывчатку обезвредили и увезли, чтобы взорвать ее в безопасных условиях, пишет местное издание Newsmaker со ссылкой на полицию.
Как сообщали в Пограничной полиции Молдовы, атака беспилотника произошла в ночь на 10 февраля в Измаильском районе Украины, неподалеку от границы с Молдовой. «Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона — это один из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой», — заявили в ведомстве.
Российские войска регулярно наносят удары по территории Украины с помощью беспилотников типа «Шахед».
МИД России объявил о санкциях против 18 „представителей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества“ Великобритании
Им запрещен въезд в РФ. Ведомство объяснило ограничения ответом на „продолжающийся конфронтационный курс Лондона“.
Великобритания, как и другие западные страны, ввела несколько раундов санкций против России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. РФ ввела ответные ограничения.
На купянском направлении войска РФ отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих.
На краснолиманском направлении российские военные отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Потери ВСУ — до 290 военнослужащих.
На донецком направлении армия России заняла более выгодные рубежи и позиции, а также отразила 13 атак ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка ДНР и Белогоровка ЛНР. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих.
На южно-донецком направлении войска РФ отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Водяное ДНР и Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 165 военнослужащих.
На херсонском направлении российские военные поразили подразделения двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Токаревка и Михайловка Херсонской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах. Российские средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника.
В Кремле прокомментировали сообщения о том, что войска РФ используют Starlink в зоне боевых действий
„Это не сертифицированная система у нас, она не может поставляться, и не поставляется. Мы никак не используем это. Нам не следует вторгаться в дискуссии между киевским режимом и предпринимателем Маском“, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Главное управление разведки Минобороны Украины 11 февраля объявило, что войска РФ используют Starlink в зоне боевых действий, опубликовав в качестве доказательства фрагмент перехваченных переговоров российских военных. Издания Defense One и Astra сообщали, что терминалы Starlink могли поставлять в Россию через Дубай. Илон Маск назвал эти сообщения „ложными новостями“.
Три мирных жителя получили ранения при обстреле города Селидово в Донецкой области
По данным офиса генпрокурора Украины, российские войска обстреляли частный сектор города в ночь на 12 февраля тремя ракетами С-300.
В результате атаки ранены 63-летняя женщина и два ее внука 10 и 17 лет. Также взрывами повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений и линии электропередач.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 110 авиационных ударов, совершили 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 100 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отразили две атаки противника возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отбили три атаки россиян в районе Белогоровки Луганской области. На бахмутском направлении отражено 19 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ отбили 23 атаки противника в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении украинские военные отразили 32 атаки неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На новопавловском направлении отражена одна атака россиян севернее Приютного Запорожской области. На запорожском направлении отражена атака в районе Работино Запорожской области. На херсонском направлении войска РФ один раз безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, одному артиллерийскому средству, двум складам боеприпасов противника.
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