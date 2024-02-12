Правда ли, что в Швеции начали продавать энергетик „Слёзы Зеленского“?
В январе 2024 года в Telegram распространились сообщения о том, что в скандинавской стране якобы появился напиток, названный в честь президента Украины. Мы проверили, существует ли такой продукт в реальности.
Как утверждалось в публикациях, некая шведская компания, выпускавшая ранее энергетики с названиями „Пот с мошонки“ и „Сок из жопных ягод“, наладила производство нового вкуса — „Слёзы Зеленского“. Обычно такие посты сопровождаются фотографией жестяных банок с довольно провокационными надписями.Сильнее всего эта новость разошлась в Telegram – в частности, о ней рассказали каналы „Агрегатор“ (395 000 просмотров на момент написания этого разбора), Nе.Сахар (262 000), Voblya (149 000), Z-News (120 000) и Rus_criminal (109 000).Дисклеймер: на некоторых использованных в этом тексте фотографиях показаны рисунки половых органов. Если для вас это неприемлемо, пожалуйста, не читайте разбор.
„Проверено“ не нашло следов существования продукта под названием Zelensky’s Tears в шведских интернет-магазинах и на других местных сайтах. Судя по поисковой выдаче, новость о появлении в этой скандинавской стране нового энергетика распространяется почти исключительно российскими и пророссийскими ресурсами.
Иные результаты приносит обратный поиск по вирусной картинке в Google Image Search. В выдаче можно увидеть множество публикаций, в том числе иноязычных, вышедших в конце 2023 года, однако всех их объединяет одна деталь: хотя это та же фотография, на ней нет банки с напитком Zelensky’s Tears. На третьей слева банке в нижнем ряду вместо лица украинского президента и соответствующей подписи можно увидеть надпись „Fuck you you fuckin’ fuck“.
Кроме того, некоторые детали (изображение пениса и наполненных спермой презервативов) на других банках в отредактированной версии были удалены.
Напитки с оригинального фото выпускает шведская компания Ovrhypd. Благодаря провокационным названиям («Пот мошонки», «Санта кончает», «Верблюжья лапка» и др.) её продукция относительно известна далеко за пределами Швеции.
По данным сервиса TGStat, первым отредактированное фото выложил 16 января в 12:28 по московскому времени Telegram-канал «Прометей» (3800 просмотров). Ранее он уже распространял недостоверную информацию о лубрикантах с лицами знаменитостей, объявленных в России иноагентами.
В первые месяцы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину по соцсетям ходило видео про водку под брендом «Слёзы Зеленского», якобы найденную в одном из московских супермаркетов. Существование этого напитка также не подтвердилось.
Итог: Фейк