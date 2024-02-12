Комиссия по экономике направила на первое чтение два законопроекта о возобновляемой энергии

Председатель комиссии по экономике Прийт Ломп отметил, что упразднение неразумных преград для использования возобновляемой энергии – в интересах как экономики, так и окружающей среды. «Мы должны приложить все усилия для того, чтобы цена на электричество в Эстонии была как можно более конкурентоспособной. От этого зависят как благосостояние наших предприятий и жителей, так и надежность энергоснабжения во время кризиса. Чем больше мы будем использовать возобновляемой энергии, тем лучше мы сможем защищать природу, если брать общую картину», – сказал он.

Заместитель председателя комиссии Лаури Лаатс сообщил, что неясно, кто больше всего выиграет от упрощения регулирования. «Осуществление крупных энергетических проектов приносит крупную коммерческую прибыль лишь единицам. В то же время, польза для общества настолько неконкретная, что может быть неощутимой. Развивая промышленность, мы должны обеспечить, чтобы чьи-либо коммерческие интересы не нарушали права местного населения и не вредили окружающей среде», – отметил Лаатс.

Комиссия по экономике решила направить проект закона о внесении дополнений в Закон об организации энергетического хозяйства и в Закон об оценке воздействия на окружающую среду и о системе управления окружающей средой (359 SE) и проект закона о внесении изменений в Закон об организации энергетического хозяйства и в другие законы (356 SE) на первое чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 5 марта, с предложением завершить первое чтение.