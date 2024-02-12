Комиссия по экономике направила на первое чтение два законопроекта о возобновляемой энергии(1)
Первый законопроект устанавливает, какие условия должны быть выполнены для того, чтобы исследование влияния на окружающую среду можно было не проводить, если в отношении реализации проекта возобновляемой энергии существует широкий общественный интерес.
Председатель комиссии по экономике Прийт Ломп отметил, что упразднение неразумных преград для использования возобновляемой энергии – в интересах как экономики, так и окружающей среды. «Мы должны приложить все усилия для того, чтобы цена на электричество в Эстонии была как можно более конкурентоспособной. От этого зависят как благосостояние наших предприятий и жителей, так и надежность энергоснабжения во время кризиса. Чем больше мы будем использовать возобновляемой энергии, тем лучше мы сможем защищать природу, если брать общую картину», – сказал он.
Заместитель председателя комиссии Лаури Лаатс сообщил, что неясно, кто больше всего выиграет от упрощения регулирования. «Осуществление крупных энергетических проектов приносит крупную коммерческую прибыль лишь единицам. В то же время, польза для общества настолько неконкретная, что может быть неощутимой. Развивая промышленность, мы должны обеспечить, чтобы чьи-либо коммерческие интересы не нарушали права местного населения и не вредили окружающей среде», – отметил Лаатс.
Комиссия по экономике решила направить проект закона о внесении дополнений в Закон об организации энергетического хозяйства и в Закон об оценке воздействия на окружающую среду и о системе управления окружающей средой (359 SE) и проект закона о внесении изменений в Закон об организации энергетического хозяйства и в другие законы (356 SE) на первое чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 5 марта, с предложением завершить первое чтение.
Первый законопроект (359 SE) устанавливает рамки для ускоренного начала использования возобновляемой энергии. Законопроект устанавливает, на каких условиях может быть отменено исследование влияния на окружающую среду для проектов, представляющих преобладающий общественный интерес, с целью их реализации в ускоренном порядке. Также для проектов возобновляемой энергии будет создана система мер по компенсации природных ценностей и смягчению ущерба. Проектами возобновляемой энергии, представляющими преобладающий общественный интерес, считаются проекты по производству энергии из источников, указанных в государственной программе в области энергетики и климата до 2030 года. Например, энергия ветра, энергия солнца, тепловые насосы и производство биометана. В отношении указанных проектов на основании директивы о природе, директивы о птицах и рамочной директивы о водной политике могут быть сделаны исключения. Преобладающий общественный интерес может быть применен лишь на этапах планирования проекта и производства по разрешению на деятельность. Проект возобновляемой энергии, представляющий преобладающий общественный интерес, должен находиться за пределами сети NATURA 2000 и не должен вредить находящимся под охраной видам.
Второй законопроект (356 SE) перенимает проистекающие из соответствующей директивы ЕС принципы и обязанности, способствующие развитию сферы возобновляемой энергии, которые помогают в достижении цели энергетической политики союза по увеличению использования возобновляемой и экологичной энергии. Поправки в первую очередь коснутся предприятий, производящих биотопливо из биомассы, жидкое биотопливо или топливо из биомассы, либо использующих эти виды топлива для производства энергии.
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