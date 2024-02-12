ФОТО и ВИДЕО | Юные футболисты „Левадии“ обыграли в финале донецкий „Шахтер“ и победили в престижном турнире - Ateitis CUP
Юные футболисты „Левадии“ приняли участие в турнире Ateitis Cup, который проходил в Литве и является одним из самых престижных молодежных футбольных турниров в Европе. Всего в турнире приняло участие 20 команд.
Помимо „Левадии“, в турнире U14 участвовала и „Флора“, но, к сожалению, она заняла последнее место в своей группе. Помимо клубов из Латвии и Литвы, в турнире приняли участие тбилисский клуб „Сабуртало“ из Грузии, донецкий „Шахтер“ из Украины и итальянский „Ювентус“.
В одной подгруппе с „Левадией“ оказались также латвийские команды „Царникава“ и Марупес НСС/СК Бабите, литовская академия „Жальгириса“ и португальский клуб „Бенфика-Атеитис“.
Юные футболисты „Левадии“ обыграли всех соперников в своей группе, причем даже не пропустив ни одного мяча. Они сами забили 14 мячей, одержав четыре победы из четырех и уверенно заняли первое место в группе.
„Левадию“ U14 тренирует Алекс Пиаш, который дал игрокам серьезное напутствие перед началом турнира.
„Наша задача была понятна с самого начала - определить, какие факторы делают менталитет победителя, чтобы игроки имели смелость противостоять сильным противникам. Кроме того, важно было подумать о том, что значит футбол для всех нас и почему в него играют. Также важно было объяснить, откуда мы родом, кого мы представляем (клуб, свое имя и страну). Когда все это стало понятно игрокам, это помогло нам на поле, и я очень горжусь своими игроками!“
Первое место в группе обеспечило им место в полуфинале, где встречались победители всех групп. „Левадии“ U14 достался грузинский клуб „Сабуртало“, с которым они играли на равных. Они также выиграли все свои матчи в группе, не пропустив ни одного гола.
Игра закончилась вничью (1:1), а в серии пенальти победу одержала „Левадия“. Во втором полуфинале встречались латвийский клуб „Метта“ и украинский „Шахтер“. В полуфинале украинцы обыграли латвийцев со счетом 4:1.
По словам Пиаши, молодые игроки „Левадии“, которые встречались с „Шахтером“ в финале, были очень мотивированы и не боялись соперника. Они вышли на финал с уверенностью и напором, а вратарь „Левадии“ сделал пару отличных сэйвов, футболисты реализовали свой шанс и одержали очень важную победу со счетом 1:0 над сильным соперником.
„Игроки очень рады этому великому достижению - я считаю, что это лучшее достижение в их молодой карьере на данный момент и самый особенный момент в футболе. Мы с нетерпением ждем новых подобных достижений и особых моментов в будущем“, — сказал Алекс Пиаш.
„Соперники были очень сильными. Безусловно, самым трудным соперником, с которым нам приходилось играть, была молодежь сильнейшего украинского клуба „Шахтер“. Мое напутствие игрокам было простым - делайте на поле то, что я хочу и жду от них. Самое главное было получить удовольствие от игры и тех моментов, которые там возникли“, — добавил в заключение тренер
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