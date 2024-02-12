Новый президент Финляндии: между Россией и Финляндией не может быть отношений на политическом уровне до окончания войны

Победитель президентских выборов Александер Стубб (Коалиционная партия) сегодня провел пресс-конференцию.

Он заявил, что между Россией и Финляндией есть контакты на уровне дипломатов и пограничных служб, однако на политическом уровне пока отношений нет.

– Политика в отношении России проста. Дипломатические и официальные отношения остаются, но отношений с РФ на политическом уровне нет и не будет, пока Россия не прекратит войну в Украине, – сообщил Стубб.

По его словам, в отношении поддержки Украины позиция Финляндии не изменится.

– Я бы хотел продолжить линию [уходящего президента] Саули Ниинистё, – заверил Стубб.

Избранный президент отметил, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась после нападения России на Украину. По его словам, теперь членство в НАТО и ЕС определяют внешнюю политику и политику безопасности Финляндии.

Стубб считает, что Финляндии есть что предложить НАТО, не только взять от альянса.

Он добавил, что собирается руководить внешней политикой Финляндии в тесном сотрудничестве с парламентом.

Победителя выборов также спросили о ситуации на восточной границе. Он пообещал рассмотреть вопрос спокойно, однако заметил, что правительство справилось с кризисом.

Стубб займет активную роль верховного главнокомандующего

Финляндии нужно модернизировать свои сухопутные силы, сказал Стубб. Также, по его словам, нужно вести работу по совмещению сил обороны Финляндии и НАТО.

– Финляндия стала членом НАТО в рекордно короткие сроки, потому что нам доверяют, – сказал Стубб.

Стубб сказал, что займет активную позицию в роли верховного главнокомандующего.

Стубб начал формирование кабинета

Стубб сообщил, что приступил к формированию своего кабинета. В частности, он хотел бы включить в его состав человека с большим опытом мирных переговоров, и кого-то с видением относительно НАТО. Также пригодятся связи с зарубежными министерствами иностранных дел и минобороны, отметил новоизбранный президент.