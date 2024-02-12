Что ждет школы Нарвы к 2028 году? 13 февраля пройдет публичное обсуждение. Но, возможно, уже все решено(1)
Обсуждение планируемых к 2028 году изменений в образовательной сети Нарвы состоится завтра, 13 февраля, в здании ратуши. Но это встреча, которую организуют оппозиционные нарвские депутаты, так как они не дождались проведения публичного обсуждения от горуправы. Они пригласили на встречу, кроме горожан, чиновников и председателя горсобрания, но несколько из них точно не придут.
Проект решения, который был представлен депутатам и недавно обсуждался на комиссии по образованию, предусматривает объединение трех школ не позднее, чем к 2028 году. Планируется, что под одной крышей будут работать Пяхклимяэская, шестая школа и школа Паю. К этому времени, говорит лидер фракции „Респект“ Яна Кондрашова, за счет средств Евросоюза и государства будет построено новое школьное здание, окончательное местонахождение которого пока не утверждено.
Лариса Дегель, руководитель Отдела культуры, более осторожно говорит о сроках. „Мы надеемся, что новая школа будет построена не позднее 2028 года, - сказала она RusDelfi. - Тогда в ней смогут разместиться присоединенная к Пяхклимяэской школе шестая школа и частично присоединенная к Пяхклимяэской школе Паю школа“.
Также депутат Кондрашова отмечает, что шестая школа, в которой на данный момент учится около 160 учеников, продолжит работу еще до четырех лет, что по мнению оппозиции, нецелесообразно. Лариса Дегель в ответ на вопрос, точно ли такой план есть у города относительно шестой школы, ответила: „ К сожалению, мне не представляется возможным комментировать цитату, о происхождении которой мне ничего не известно, но в любом случае решение о закрытии или реорганизации школ находится в исключительной компетенции городского собрания“.
Вопрос объединения трех школ под крышей одного нового здания к 2028 году внесен в повестку заседания городского собрания на 22 февраля, говорит депутат Яна Кондрашова. И поскольку, по ее словам, городская власть не запланировала встречу с горожанами, они решили провести публичное обсуждение сами, так как вывешенную на Интернет-странице программу развития муниципального образования они не считают адекватным способ общения с нарвитянами. „Все желающие могут внести свои предложения до 21 февраля через эту страницу, но заседание городского собрания состоится уже на следующий день“, - напомнила Кондрашова. И добавила: „Неясно, будет ли новая школа носить одно из имеющихся трех названий или школе будет присвоено новое имя“.
Поскольку оппозиция считает, что процедура обсуждения должна быть иной: чтобы жители города получили ответы на свои вопросы, чтобы их мнения были услышаны и учтены, они решили сами провести такую встречу с нарвитянами. На дискуссию фракция „Респект“ пригласила председателя горсобрания Ирину Янович, председателя комиссии по образованию Надежду Черкашину, мэра Яана Тоотса и руководителя Отдела культуры Ларису Дегель. Ирина Янович сказала RusDelfi, что на встрече ее не будет, так как „отдел культуры свою работу делает и спланированы встречи с коллективами школ“. Лариса Дегель подтвердила, что во вторник вечером она встречается с коллективом Пяхклимяэской школы, поэтому ее тоже не будет. А на четверг, 15 февраля, намечена встреча с коллективом школы Паю. На следующей неделе – с коллективом шестой школы.
Общественное обсуждение, которое организовала фракция „Респект“ состоится во вторник, 13 февраля, в 17:30 в Нарвской ратуше. Депутаты приглашают родителей, учащихся и преподавателей, жителей Нарвы, чтобы они смогли задать вопросы о планируемых изменениях в образовательной сети города.
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