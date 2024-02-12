Что ждет школы Нарвы к 2028 году? 13 февраля пройдет публичное обсуждение. Но, возможно, уже все решено

Проект решения, который был представлен депутатам и недавно обсуждался на комиссии по образованию, предусматривает объединение трех школ не позднее, чем к 2028 году. Планируется, что под одной крышей будут работать Пяхклимяэская, шестая школа и школа Паю. К этому времени, говорит лидер фракции „Респект“ Яна Кондрашова, за счет средств Евросоюза и государства будет построено новое школьное здание, окончательное местонахождение которого пока не утверждено.

Лариса Дегель, руководитель Отдела культуры, более осторожно говорит о сроках. „Мы надеемся, что новая школа будет построена не позднее 2028 года, - сказала она RusDelfi. - Тогда в ней смогут разместиться присоединенная к Пяхклимяэской школе шестая школа и частично присоединенная к Пяхклимяэской школе Паю школа“.

Также депутат Кондрашова отмечает, что шестая школа, в которой на данный момент учится около 160 учеников, продолжит работу еще до четырех лет, что по мнению оппозиции, нецелесообразно. Лариса Дегель в ответ на вопрос, точно ли такой план есть у города относительно шестой школы, ответила: „ К сожалению, мне не представляется возможным комментировать цитату, о происхождении которой мне ничего не известно, но в любом случае решение о закрытии или реорганизации школ находится в исключительной компетенции городского собрания“.