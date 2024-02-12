„Низость и позор“. Почему польские фермеры высыпали на дорогу украинское зерно и снова заблокировали границу

Акции протеста польских фермеров и дальнобойщиков продолжаются с осени прошлого года. Они недовольны увеличением налогов и урезанием субсидий, а также решением Еврокомиссии снять с 15 сентября торговый запрет на зерно из Украины, из-за чего польские аграрии проигрывают в конкуренции с украинскими.

Еще раньше на границе начали протестовать польские дальнобойщики, недовольные привилегиями, предоставленными украинским водителям фур.

11 февраля возле КПП „Дорогуск“ протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков на дорогу после того, как те пересекли границу.

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал инцидент: «Украинцы буквально поливают кровью поля, рождающие это зерно. Собирать пшеницу на поле, видевшем войну — это как работать сапером. Такие действия — низость и позор».

Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польские власти отреагировать на инцидент, найти виновных и привлечь их к ответственности.

По его словам, польские власти «должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем».

Зварыч добавил, что посольство и генконсульство Украины в Люблине обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого преступления.

С начала войны аграрная Украина оказалась резко ограничена в возможностях экспорта своего зерна.

Как следствие, выросла нагрузка на транспортные коридоры, которые проходят из Украины в страны ЕС. Их работа привела к тому, что зерно начало дешеветь у фермеров из Польши, что вызвало напряжение между странами.

Это привело сначала к протестам фермеров, потом их поддержали власти — с 16 апреля 2023-го действовал запрет импорта украинского зерна в Евросоюз, это решение пролоббировали соседи Украины по ЕС.

Что произошло на границе?

Инцидент произошел днем 11 февраля на дороге у пограничного перехода Ягодин – Дорогуск.