„Я сверну горы, чтобы накормить ребенка“. История жительницы Газы, которая растит детей в условиях войны

Но в Хан-Юнисе, на юге Газы, Амаль понятия не имела, что происходит. Она была встревожена и напугана, и на восьмом месяце беременности у нее началось сильное кровотечение.

В этот момент группировка ХАМАС начала атаку на Израиль, запустив тысячи ракет через границу. Вскоре израильские истребители нанесли ответные удары.

„Я не знала, куда бежать, потому что шум окружал нас, он был повсюду“, — говорит она.

Амаль схватила Ноя и стала бегать из комнаты в комнату.

Утром 7 октября 2023 года Амаль лежала в постели с 18-месячным Ноем, когда их разбудил шум, прорывавшийся сквозь стены дома.

В течение нескольких часов Амаль не выходила на связь. Поздно вечером пришло сообщение: она вернулась в Хан-Юнис, но без детской смеси.

По его словам, они столкнулись с тремя танками, один из которых выстрелил в их сторону, и снаряд взорвался рядом с машиной. Водитель в панике дал задний ход, и они уехали.

Позже друг, находившийся с Амаль в машине, рассказал, что произошло.

„Наша машина была атакована израильскими танками по пути, и теперь я застряла в Рафахе, — сказала она в панике. — Я не знаю, смогу ли снова увидеть своих детей“.

Это было опасной затеей, но другого выбора у нее не было. Она оставила маленького Мохамеда и его старшего брата Ноя с родственниками. Через несколько часов пришло еще одно сообщение.

„Я еду в Рафах, постараюсь найти что-нибудь. Иншалла, я достану эту смесь сегодня“, — сказала она мне в голосовом сообщении. Ее голос был встревожен, но полон решимости.

Она решила поискать смесь для ребенка на юге, в Рафахе. Обычно путь туда на машине занимал всего 20 минут, но сейчас на дороге были израильские войска.

Она жила на клочке земли за пределами Хан-Юниса, ее родного города на юге Газы. Израильские войска расширяли свою операцию в этом районе и бомбили его днем и ночью.

„Я сверну горы, чтобы накормить его, — написала она. — Мой ребенок нуждается в этом“.

В середине января Амаль решила отправиться в опасное путешествие. Детской смеси у нее оставалось всего на два дня — ее трехмесячный ребенок Мохамед не мог больше ничего есть.

В Газу поступает недостаточно детской смеси. До войны Израиль ограничивал количество въезжающих коммерческих автомобилей, а теперь полностью прекратил их движение.

„Люди получают менее двух литров воды в день, и этого едва хватает, чтобы попить, не говоря уже о том, чтобы помыться“, — говорит Найаран.

Поскольку система водоснабжения в Газе практически не функционирует, молодые матери с трудом вырабатывают молоко из-за обезвоживания.

„Я все время боялась и нервничала. Я не концентрировалась на правильном питании для себя. Поэтому у меня не было молока для него, — говорит она. — Но я старалась“.

Амаль кормила Мохамеда грудью в течение месяца, но обнаружила, что у нее не вырабатывается достаточно молока.

„Если вы не кормите своего ребенка грудью и находитесь в центре конфликта, вы не сможете внезапно начать кормить его, — говорит она. — Вы полностью зависите от детской смеси“.

„Как только начался конфликт, мы поняли, что это будет проблемой“, — говорит Ану Наяран, старшая советница Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по вопросам детского питания в чрезвычайных ситуациях.

Как и в Великобритании, около половины женщин в Газе кормят грудью дольше шести недель. Во многих чрезвычайных ситуациях, на которые реагирует ООН, уровень грудного вскармливания гораздо выше.

„Я думала, что война продлится не больше месяца“, — говорит она.

После родов Амаль с детьми отправились в родительский дом, чтобы восстановить силы. По дороге Амаль закупила подгузники и детскую смесь, а также лекарства для Ноя, страдающего эпилепсией.

Мохамед родился в 11 утра в мире, который безвозвратно изменился.

Когда Амаль попала в больницу, ей сразу же назначили кесарево сечение.

Все это время она истекала кровью.

„На улицах было полно людей, все они были напуганы. Они не знали, что делать и куда идти, — говорит она. — Мы только слышали, как повсюду бомбят“.

„Я ждала машину не меньше трех часов“, — рассказывает она. Один таксист смог отвезти ее только на небольшое расстояние, ей пришлось выйти из машины и ждать другого.

Ей нужно было попасть в больницу, но ее муж работал на Западном берегу, и она была одна.

Это означает, что на рынке почти ничего не осталось. И хотя ООН отреагировала на это, отправив молочные смеси, грузовики с гуманитарной помощью впускают тоже ограниченно.

Из-за нехватки чистой воды ЮНИСЕФ отправляет в Газу готовые детские смеси. Они безопаснее, но их сложнее перевозить большими партиями.

Через три дня после приезда Амаль пришлось покинуть дом своей матери и переехать в другое место неподалеку. Найти детскую смесь было непросто, но она ходила из магазина в магазин и в итоге нашла ее.

Через три недели им приказали эвакуироваться, а 2 декабря сказали, что район, в котором они находились, подвергнется нападению. Они уехали ночью, за два часа до начала бомбардировки.

„Я не смогла взять с собой молоко и пеленки, потому что они разрушили все здание до основания“.

Некоторые члены семьи бежали в окрестности Хан-Юниса, но Амаль посчитала, что это опасно, и увезла детей на юг, в Рафах.

Но когда я впервые связалась с ней, Амаль только что вернулась в Хан-Юнис. Я была в замешательстве: Израиль расширял наземное наступление на город, и тысячи людей бежали оттуда.

„Это было ужасное решение, здесь опасно“, — сказала она.

По ее словам, в Рафахе она не могла найти необходимые ей вещи. У Мохамеда аллергия на молочные продукты, от обычной смеси его тошнит. Она нашла одну баночку немолочной смеси, но она была дорогой.

В Хан-Юнисе ее семья хотя бы могла помочь ей в поисках — среди развалин.

„Я отправила своих братьев искать молоко и подгузники в разрушенных зданиях, — написала она. — Я могу потерять одного из них. Но это единственный выбор, который у нас есть“.

План был опасен, повсюду шли бои. Ее братья вернулись через несколько дней — они были живы, но приехали с пустыми руками.

Тогда она отправилась в опасное и почти катастрофическое путешествие обратно в Рафах.

К концу января мы стали связываться реже. Бои в Хан-Юнисе усиливались с каждым днем. Прошло три дня, прежде чем я получила от нее весточку.