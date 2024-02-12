МНЕНИЕ | Олег Самородний: казус Жданок может отразиться на Яне Тоом(13)
Скажи, кто твой друг (пусть и бывший) и кто твоя соратница и почти все поймут, что ты из себя представляешь на самом деле. И если твой (бывший) друг бежит от „нацистского“ режима, который заставляет людей участвовать в гей-парадах, а соратница ошивается возле паровоза, чтобы получить указания и деньги от куратора из ФСБ, то к этой сюрреалистичной картине добавить нечего.
Похоже, что новость о связях депутата Европарламента Татьяны Жданок с российскими спецслужбами стала неожиданной только для еще одной евродепутатки Яны Тоом. „Это была неожиданность, конечно, и <…> это очень грустная неожиданность“, – пожаловалась Тоом в интервью ERR. Трудно сказать, чего в этом удивлении больше – обыкновенной наивности или же стремления незамедлительно дистанцироваться от оскандалившейся коллеги. Ведь не случайно в том же интервью Тоом особо подчеркнула, что она „не друг Жданок и близко не общалась с нею“.