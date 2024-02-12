Мнение
12.02.2024, 19:15

МНЕНИЕ | Олег Самородний: казус Жданок может отразиться на Яне Тоом

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Олег Самородний
Yana Toom, Bashar al-Assad, Tatjana Ždanoka ja Javier Couso Permuy
Yana Toom, Bashar al-Assad, Tatjana Ždanoka ja Javier Couso Permuy
ФОТО: Yana Toom | Delfi Meedia

Скажи, кто твой друг (пусть и бывший) и кто твоя соратница и почти все поймут, что ты из себя представляешь на самом деле. И если твой (бывший) друг бежит от „нацистского“ режима, который заставляет людей участвовать в гей-парадах, а соратница ошивается возле паровоза, чтобы получить указания и деньги от куратора из ФСБ, то к этой сюрреалистичной картине добавить нечего.

Похоже, что новость о связях депутата Европарламента Татьяны Жданок с российскими спецслужбами стала неожиданной только для еще одной евродепутатки Яны Тоом. „Это была неожиданность, конечно, и <…> это очень грустная неожиданность“, – пожаловалась Тоом в интервью ERR. Трудно сказать, чего в этом удивлении больше – обыкновенной наивности или же стремления незамедлительно дистанцироваться от оскандалившейся коллеги. Ведь не случайно в том же интервью Тоом особо подчеркнула, что она „не друг Жданок и близко не общалась с нею“.

Слегка причудливое замечание с учетом давнего многолетнего скоординированного сотрудничества между Жданок и Тоом по многим политическим вопросам. Они вместе критиковали политику Эстонии и Латвии в области гражданства, вместе поднимали тему неграждан, вместе в 2016 году летали в Дамаск на встречу с сирийским диктатором Башаром ал-Ассадом, вместе требовали разъяснений по делу „правозащитника“ Сергея Середенко, осужденного за антигосударственную деятельность, вместе голосовали „против“ резолюции Европейского парламента, одобрявшей расширение санкций против России за агрессию против Украины…

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