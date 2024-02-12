МНЕНИЕ | Олег Самородний: казус Жданок может отразиться на Яне Тоом

Похоже, что новость о связях депутата Европарламента Татьяны Жданок с российскими спецслужбами стала неожиданной только для еще одной евродепутатки Яны Тоом. „Это была неожиданность, конечно, и <…> это очень грустная неожиданность“, – пожаловалась Тоом в интервью ERR. Трудно сказать, чего в этом удивлении больше – обыкновенной наивности или же стремления незамедлительно дистанцироваться от оскандалившейся коллеги. Ведь не случайно в том же интервью Тоом особо подчеркнула, что она „не друг Жданок и близко не общалась с нею“.