СЛОВАРЬ НЕДЕЛИ | Откуда пошли шутки про гендерно нейтральные туалеты?
Ксения Туркова, журналист и филолог, продолжает выпускать короткие видео, в которых обозревает и анализирует лексику, которая оказалась в центре внимания из-за новостной повестки. Вспомним словарный запас уходящей недели?
По мнению Ксении, главными словами уходящей недели были существительное „туалет“ и прилагательное „гендерно нейтральный“.
„Тем, кто каким-то чудом не слышал о гендерно нейтиральных туалетах, я напомню, - рассказывает Туркова. - Владимир Путин на прошлой неделе когда встречался с главами муниципальных образований, что россияне, которые уехали, „помыкались“ на Западе и возвращаются обратно не просто-так, а именно из-за гендерно нейтральных туалетов. Как сказал Путин, нормальный человек не будет это терпеть. Это один из главных нарративов - что из-за границы едут в Россию. Причем не только россияне. Мол, устали от этого всего, хотят традиционных ценностей и едут просто толпами из Америки и Европы. А в России в некоторых регионах в деревнях нет никаких туалетов - ни для мальчиков, ни для девочек, ни гендерно нейтральных.
Что интересно, что за день до этого губернатор Петербурга Белгов сказал то же самое - слово в слово практически. Он сказал о том, что российские военные сражаются, оказывается, за то, чтобы не было гендерно нейтральных туалетов. Именно так господином Бегловым была сформулирована цель так называемой специальной военной операции“.
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