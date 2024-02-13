СЛОВАРЬ НЕДЕЛИ | Откуда пошли шутки про гендерно нейтральные туалеты?

„Тем, кто каким-то чудом не слышал о гендерно нейтиральных туалетах, я напомню, - рассказывает Туркова. - Владимир Путин на прошлой неделе когда встречался с главами муниципальных образований, что россияне, которые уехали, „помыкались“ на Западе и возвращаются обратно не просто-так, а именно из-за гендерно нейтральных туалетов. Как сказал Путин, нормальный человек не будет это терпеть. Это один из главных нарративов - что из-за границы едут в Россию. Причем не только россияне. Мол, устали от этого всего, хотят традиционных ценностей и едут просто толпами из Америки и Европы. А в России в некоторых регионах в деревнях нет никаких туалетов - ни для мальчиков, ни для девочек, ни гендерно нейтральных.