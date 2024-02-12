МНЕНИЕ | Какие последствия будут у отставки Залужного?

Военных последствий у подобного решения президента как раз может и не быть. В украинской армии есть целая когорта опытных генералов, и новый главком Александр Сырский в их числе. В конце концов, до назначения на должность главкома Валерий Залужный тоже не был известен за пределами армии. Но теперь его отставка неизбежно будет влиять на настроения и умы.

Поэтому вопрос кадровой ротации в армии стоит рассматривать не столько с точки зрения военных последствий, сколько с точки зрения политических.

Нужно понимать, что в условиях полномасштабной войны роль главнокомандующего перестает быть сугубо управленческой. Он обречен становиться еще и политической фигурой — просто по факту того уровня ответственности, с которым связана его работа. В Силах обороны Украины служит до миллиона человек, еще несколько миллионов — в мобилизационном резерве, и от уровня их доверия к военному руководству зависит уровень их мотивации. Вплоть до недавнего времени лишь 8% украинцев верили в серьезные противоречия между президентом и главкомом — в то время как большинство либо отрицали наличие таких расхождений, либо склонны были говорить о том, что они не очень серьезны.

К идее отставки Залужного относились негативно 72% украинцев (позитивно — 21%). Причем от политических взглядов респондента ответ на этот вопрос практически не зависел. Отставки Залужного не хотели как сторонники президента Владимира Зеленского, так и его противники (71% и 76% соответственно).

Западные СМИ писали , что в случае отставки главкома его место могут занять либо глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, либо командующий Сухопутными войсками Александр Сырский , которого в итоге и назначали. Но последний имеет куда более скромные цифры доверия нежели Залужный: Сырскому доверяют 33%, не доверяют 15%, а не знают его 48%.

Согласно опросам Киевского международного института социологии, Валерий Залужный считается самым популярным военачальником в стране. Ему доверяют 92% опрошенных, не доверяют 5%, а не знают его лишь 3%.

В Украине слухи о возможной ротации в военном руководстве страны ходили давно. И эта тема ожидаемо привлекала большое внимание.

В мае 2022 года 68% украинцев полагали, что дела в стране идут в правильном направлении (16% считали, что в неправильном). В декабре 2023-го 54% считали, что дела идут в правильном направлении, а 33% — что в неправильном. Усталость от войны накапливается — и чем больше общество доверяет решениям политиков, тем лучше.

Увольнение популярного главкома безусловно является конституционным правом Владимира Зеленского. Но это решение наверняка вызвало у многих недоумение — и скажется на уровне доверия к самой власти. Вдобавок в идеале подобная кадровая ротация должна сопровождаться каким-то внятным объяснением причин происходящего — а они до сих пор не прозвучали. В обращении президента Украины говорится лишь о благодарности Залужному за проделанную работу и о необходимости обновления ВСУ.

В украинских СМИ и блогосфере время от времени обсуждают потенциальную политическую карьеру Валерия Залужного — что неудивительно для человека с подобным уровнем доверия и узнаваемости. И это опять же усиливает противоречия, которые возникли после его отставки.

Дело в том, что формально в мае 2024 года у действующего президента страны заканчивается срок полномочий. Понятно, что Кремль будет пытаться раскачивать тему „нелегитимности“ и „просроченности“. Главным противовесом такому сценарию может служить лишь консолидация украинских элит, как и их общая убежденность в том, что выборы в условиях полномасштабной войны проводить нельзя, а легитимность президента остается на прежнем уровне.

Если же внутри страны возникает серьезный запрос на выборы, а общество обнаруживает еще один водораздел внутри себя, то тогда легитимность вертикали начинает истончаться. И это то, что меньше всего нужно сейчас стране. Отставка же популярного главкома, по сути, означает выдавливание его в политическое пространство.

Кроме того, пришедший на смену Валерию Залужному Александр Сырский станет заложником ситуации. С большой долей вероятности отставку главкома в нынешних обстоятельствах люди воспримут как наказание за „несговорчивость и самостоятельность“. Его преемник обречен восприниматься как человек, роль которого — быть послушным исполнителем воли политиков. И если до отставки ответственность за происходящее на поле боя лежала на военных, то после кадровой ротации она ложиться прямиком на украинских политиков.

Нужно учитывать еще и то, что Залужный ушел в отставку в роли генерала, при котором Украина не только не проиграла в первые дни вторжения, но и освободила значительную часть своих территорий. А его преемник теперь в положении, когда ситуация на поле боя тяготеет к позиционной войне. Ему придется копить легитимность с нуля — и это будет иметь последствия на уровне общественного доверия/недоверия.

Через две недели начнется отсчет третьего года полномасштабной войны.

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