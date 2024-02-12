14 иностранцев развернули на границе за выходные: они могли представлять угрозу для безопасности. Женщина пробовала выехать из Эстонии с украденным паспортом

В прошедшие выходные на пограничном переходе Нарва-1 в Эстонию не впустили пятерых граждан Израиля, троих россиян, по одному перуанцу, украинцу, колумбийцу и троих молдаван. Основанием для этого послужило то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные показания о цели своего путешествия, или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, они были возвращены в Россию.