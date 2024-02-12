14 иностранцев развернули на границе за выходные: они могли представлять угрозу для безопасности. Женщина пробовала выехать из Эстонии с украденным паспортом(1)
На погранпункте в Нарве за минувшие выходные в Эстонию не впустили 14 иностранцев, так как некоторые из них, по мнению пограничников, могли представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашей страны, а другие давали неясные показания о цели своего путешествия. Ранее, 9 февраля, гражданка Казахстана при попытке выезда из Эстонии предъявила паспорт, который считается украденным.
В прошедшие выходные на пограничном переходе Нарва-1 в Эстонию не впустили пятерых граждан Израиля, троих россиян, по одному перуанцу, украинцу, колумбийцу и троих молдаван. Основанием для этого послужило то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные показания о цели своего путешествия, или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, они были возвращены в Россию.
9 февраля гражданку Казахстана проверили на выезде из Эстонии. В ходе проверки выяснилось, что предъявленный ею паспорт был помечен как украденный. Паспорт погранслужба конфисковала, а женщина вернулась в Эстонию.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.